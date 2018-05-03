Kızkalesi atıksu arıtma tesisi yaz sezonuna hazır

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi ve kültürel dokusu nedeniyle iç ve dış turizmin gözde ilçelerinden biri olan Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesinde yaklaşık 9 milyon 640 bin sözleşme bedeline sahip olan mevcut atıksu arıtma tesisi rehabilitasyonu ve kapasite artırma çalışması, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirildi.

Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, rehabilite edilerek kapasitesi artırılan atıksu arıtma tesisi sayesinde yerleşim yerinden toplanan atıksuların arıtılarak doğaya geri kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kızkalesi merkez evsel atıksularının arıtılması ve AB şehir atıksuyu direktifi ile Türk Su Kirliliği Kontrol ve Kentsel Atıksu Arıtımı yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak deşarj edilmesinin sağlandığını ifade etti. Kocamaz, "Atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi yetmediği için kapasite artırımına gidilerek arıtma tesisinin 1000 metre küp gün olan kapasitesi sekiz katına çıkarılarak, 7 bin 920 metre küp gün olacak şekilde artırdık. Tesisi yaklaşık 40 bin kişilik nüfusa hizmet edebilecek şekilde dizayn ve rehabilite ettik. Ayrıca mevcut terfi merkezi ekipmanları revizesi, ön arıtma, kum tutucu üniteleri ve kesikli biyolojik reaktör sistemi ile biyolojik arıtma tesisi inşaatı çalışmalarını tamamladık" dedi.

Ayrıca, Kumkuyu-Limonlu atıksu arıtma ve Mezitli atıksu arıtma tesislerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kocamaz, Anamur, Bozyazı ve Mut atıksu arıtma tesislerinin yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını, ayrıca rehabilitasyon, kapasite artımı çalışmaları tamamlanan Kargıpınarı, Ataken ile Kızkalesi atıksu arıtma tesisleri ile yaklaşık 575 bin kişilik nüfusa hizmet vereceklerini söyledi. Mezitli’deki arıtma tesisinin tamamlanmasıyla derin deniz deşarjı ile entegre bir yapıyla çalışacağı bilgisini veren Kocamaz, bu sayede denizin temizlemesine ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti. Kocamaz, "Bunun yanı sıra Taşucu Mahallesi ile ilgili olarak ise Taşucu atıksu arıtma tesisinin 27 Nisan 2018 tarihinde sözleşmesi imzalandı ve kısa süre içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılacak. Aydıncık ilçesine ait 28 bin 600 kişi nüfusa hizmet edecek olan atıksu arıtma tesisinin ile Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinin evsel atıksularının arıtılacağı, 120 bin kişi nüfusa hizmet verecek 20 bin metre küp gün kapasiteli Tömük atıksu arıtma tesisi ihale hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Atıksu deşarj kalitesi açısından Türkiye’deki örneklerinden daha ileride ve iddialı atıksu arıtma tesislerine sahibiz. Mevcut tesislerimiz, devir aldığımız ve kapasitelerini artırarak ekipmanlarını yenilediğimiz ve inşaatını tamamladığımız atıksu arıtma tesisleri ile Mersin sahillerini temizleyerek mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.