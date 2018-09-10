Kızkalesi Festivali sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali' iki gün süren çeşitli etkinliklerin ardından Emre Kaya konseri ile sona erdi.

Yaz aylarında deniz, kum ve güneş severlerin uğrak mekanı olan Kızkalesi sahili iki süren festival boyunca birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. Plaj hentbolu turnuvası ile başlayan spor etkinlikleri plaj voleybolu turnuvası ile devam etti. Turnuvaların ardından uluslararası flyboard eğitmeni Ali Komşusu flyboard gösterisi yaptı. Ayrıca festivalde yüzme yarışları da yapıldı. Kızkalesi'nden başlayan yüzme yarışları sahilde son buldu.

'Deniz, spor ve eğlence Kızkalesi'nde buluşuyor' sloganıyla, düzenlenen festivalin ikinci ve son günün finalini ise sanatçı Emre Kaya yaptı. Kaya en sevilen popüler şarkılarını Kızkalesi sahilini dolduran tatilciler ve vatandaşlar için seslendirdi. Mersinliler deniz, kum, güneş, spor ve eğlencenin tadını turizm festivali ile doyasıya çıkardı. Sahne şovları ve dans ekibi eşliğinde dolu dolu bir konser veren Kaya, festivale katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.