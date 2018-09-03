Kızkalesi Film Festivali finalistleri açıklandı

306 filmin başvurduğu festivalde, üç farklı kategoride toplam 30 film yarışacak.

13,14 ve15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Kızkalesi Film Festivali’nde yarışacak kısa metraj filmler, jürinin ön değerlendirmesi sonucu belli oldu. Kurmaca, belgesel ve deneysel türde olmak üzere 3 kategoride yarışacak toplam 30 film arasından 9 tanesi ödüle layık görülecek.

2016, 2017 ve 2018 yapımı kısa filmlerin yarışacağı festivalde, geçmiş yıllarda katıldıkları festivallerden çeşitli ödüllerle dönmüş olan birçok yapıt da yerini aldı. Kurmaca kategorisinde, yönetmenliğini Onur Yağız’ın üstlendiği ‘Toprak’, Ercan Selim Öngöz’ün yönettiği ‘12 Saat’. Belgesel kategorisinde, Peyami Sefa Altıntaş’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Hayat Nöbeti’, Gökhan Öcel’in yönettiği ‘Süheyla’ gibi bol ödüllü filmler de yarışacak. Deneysel kategorisinde ise Mert İnan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Tablo’ filmi yeniden jüri karşısına geçecek eserlerden olacak.

Kızkalesi’nde Prömiyer

İlk gösterimini Kızkalesi Film Festivali’nde yapacak olan Gökhan Kaya’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ah Bir Ataş Ver’ ve Ramazan Kılıç’ın yönettiği ’Miğfer’ isimli filmler de kurmaca kategorisinde jüri karşısına geçecek yapıtlardan. Şenol Çöm’ün yönetmenliğini üstlendiği ‘Ömürlük Göç’ ve Ali Aktemur’un yönettiği ‘Dumandan Hikayeler’ de belgesel kategorisinde ilk kez jüri karşısına çıkacak. Deneysel türde yarışacak filmlerin çoğu ise prömiyerini Kızkalesi’nde gerçekleştirecek. Ece Kınacı’nın ‘Rüyamda Ölü Gördüm’, Müfit Güzel’in ’Cehman’ ve Fatih Kaplan’ın ’Mavi ile Kırmızı’ filmi bunlardan bazıları.

Mersin’de İlk Olacak

Kızkalesi Film Festivali’nin ev sahipliğini yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin’de ilk kez bir belediye tarafından bu büyüklükte bir festivalin düzenlendiğinin altını çizerek, Erdemli’yi sanat şehri yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Düzenlenen bu festivalle, sinema sanatının yalnızca Erdemli’de değil

Türkiye’de de gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Tollu, “3 gün sürecek dolu dolu bir festival hazırlıyoruz. Sinema dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacağız. Bu 3 gün içerisinde farklı kategorilerde 55 filmi Erdemli halkı ve izleyicilerimizle buluşturacağız. Bu yıldan itibaren festivalimizi gelenekselleştirecek ve bölgemizde daha fazla sinema filmi çekilmesini teşvik edeceğiz" dedi.

Ödül gecesi 15 Eylül

Öte yandan 3 kategoride toplam 9 ödülün sahiplerini bulacağı ödül gecesinin, 15 Eylül’de tarihi Kızkalesi’nde gerçekleştirileceği bildirildi. Toplam 40 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmada finale kalan filmler ise şunlar; "Kurmaca kategorisinde 12 Saat, Naftalin, Ah Bir Ataş Ver, Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Sirayet, Toprak, Miğfer, Hikayeci, İki Parça ve Uzaktaki Yakınlar. Belgesel kategorisinde Çalıkuşu, Savrun, Ömürlük Göç, Kurbağa Avcıları, Hayat Nöbeti, Süheyla, Dumandan Hikayeler, Kostüm Oyunu ve Saksak, Bir Tütün Belgeseli ve Menderes Kıyısında. Deneysel kategorisinde yarışacak filmler, ’Kırmızı Başlıklı Kız, Metanoia, Martı 01, Mavi ile Kırmızı, Bakış, Tablo, Kes-me, Cehman, Rüyamda Ölü Gördüm ve Timşel."