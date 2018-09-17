Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kızkalesi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezindeki sinema salonlarında juri üyeleri tarafından gün boyu izlenen ve 3 gün süren festivalin kazananları belli oldu. Bu kapsamda, Kurmaca Dalında, Nuri Cihan Özdoğan'ın 'Sirayet', Belgesel Dalında Batuhan Kurt'un 'Kurbağa Avcıları', Deneysel Dalında Ece Kınacı'nın 'Rüyamda Ölü Gördüm' ve Jüri Özel Ödülünde Gökhan Kaya'nın 'Ah Bir Ataş Ver' filmleri birinci oldu. Dereceye giren filmler için ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, festivale 306 film başvurusunun yapıldığını ve 30 filmin yarışmaya hak kazandığını söyledi. 55 filmin sinema seferlerle buluşturulduğunu kaydeden Tollu, filmlerin deneysel, belgesel ve kurmaca dallarında yarıştığını belirtti.

"Erdemli'nin tanıtımı için çalışıyoruz"

Erdemli'nin kültür kenti olması için çalıştıklarını ifade eden Tollu, "Dünyada kullanılan 50 yabancı dilde bölgemizin tanıtımını 2 milyar 670 milyar insana ilçemiz Erdemliyi tanıtma gayreti içinde olduk. Bugün de '1.Kızkalesi film Festivali'ni düzenleyerek ilçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Temennimiz bu festivalin geleneksel hale gelmesidir. Festivalimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde, Özel Emek ödülü ise Mersin'in ilk sinema temsilcilerinden Rüştü Aydın'a verildi.