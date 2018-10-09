Kızkalesi Medya Günleri 4. kez kapılarını açtı

'sü gerçekleştirilen 'Kızkalesi Medya Günleri', çok sayıda basın mensubunu bir araya getirdi.

'Yerel Basının Ekonomik Yapısı' temasıyla düzenlenen bu yılki etkinlikte ayrıca yerel medya özendirme yarışması da yapıldı. Ulusal basın mensuplarının söyleşi yaptığı programda, birçok üniversitenin iletişim fakültesinde görev yapan akademisyenlerce yerel basın mensuplarına yönelik panel düzenlendi.

Panel öncesi gazetecilere hitap eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projenin birçok yönden amacı ve faydaları olduğunun altını çizerek, bu sayede kentin tanıtımına çok büyük katkı sunduklarının vurguladı. Diğer taraftan yerel basının sorunlarını önemsediklerini ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bu projeye imza attıklarını ifade etti.

Erdemli Belediyesi'nin hiçbir şekilde ayrım yapmadan, kimseyi ayrıştırmadan toplumun her kesimine yönelik hizmetler ürettiğini kaydeden Tollu, "Bu proje sayesinde iller arasındaki gazetecilerin tanışıklıkları artıyor. Üniversitelerin iletişim fakülteleri ile yerel gazeteciler arasında bir köprü kuruyoruz. İlçemizi ve ilimizi tanıtıyoruz. Hiç üşenmeden il il gezip Erdemli'mizi, projemizi anlatıyor, gazeteci dostlarımızı, akademisyenlerimizi davet ediyoruz. Cemiyet başkanlarından üniversitelerimize kadar, gazeteci dostlarımızdan ulusal medya mensuplarına kadar, çalışma arkadaşlarımızdan emek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Gazeteci dostlarımızın sorunları bizim de sorunumuzdur. Bundan sonra daha da büyüyerek bu projenin sürdürülebilirliğini sağlayacağız ve herkese de örnek olacağız" dedi.

Belediyelerin kentin geleceğini planlayan, kentin geleceğini doğru programlayan bir anlayışla hareket etmek durumunda olduğunu dile getiren Tollu, "Kullandığımız kamu kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu biz biliyoruz zaten, fakat günümüzde ihtiyaçların sınırsız ve kaynakların sınırlı olduğu bu süreçte mesele bu kıt kaynakları verime dönüştürmek, mesele o kıt kaynakları en rantabıl şekilde, en nitelikli bir şekilde kentin ve kentinin önüne serebilmektir. Bizde belediye olarak bu kıt kaynakları en iyi şekilde en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Biz sadece kentin fiziki yapısını düzeltmekle kalmıyor, 'nerede insan orada Erdemli Belediyesi' anlayışıyla insanımızın olduğu her yere hizmet götürmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Erdemli Belediyesi'nin çok önemli bir iş başardığını ifade ederek, bu projenin daha da büyümesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Etkinliklerin 2. gününde ise ulusal basın mensupları katılımcı gazetecilerle söyleşi yaptı. Söyleşi programının ardından Erdemli Belediyesi katılımcılar için kültür gezisi düzenledi. Erdemli sınırları içerisinde bulunan Kanlıdivane Antik Kent gezisinde gazeteciler bol bol bölgeyi fotoğrafladı.

Günün akşamında medya özendirme yarışmasının ödülleri dağıtıldı. Gala yemeğinin ardından başlayan ödül töreninde kategorilerinde birinci olanlara ödülleri takdim edildi.