Kızkalesi Medya Günleri'ne doğru

Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Kızkalesi Medya Günleri, 5 Ekim 2018 tarihinde konuklarını ağırlamaya başlıyor.

Mersin Erdemli Belediyesince düzenlenecek olan Kızkalesi Medya Günleri 2018 etkinliği kapsamında, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından yaklaşık olarak 500 gazetecinin ağırlanması hedefleniyor. 5-6-7 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ekinlik hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu etkinliğin yerel gazetecilerin buluşma merkezi, olarak tasarladıklarını ifade etti. İlk defa 2015 yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayacak şekilde düzenledikleri etkinliğin her sene büyüyerek bu yıl uluslararası bir hüviyet kazandığını belirten Tollu, "Amacımız insanları birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmalarını sağlamak. Yerel medya mensuplarımızın tanışmalarını, sorunlarını tartışmalarını ve bu ülkenin güzel yarınları adına güçlenmelerini arzu ediyoruz. Bu vesileyle önemli bir amaca hizmet ediyoruz" dedi.

"Projeye üniversitelerde ortak"

İki ana etkinlikten oluşan projeye üniversitelerin de ortak olduğunu kaydeden Erdemli Belediyesi Kültür Müdür Adem Arslan ise, "Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde görevli akademisyenlerin hem panelist hem de seçici kurul üyesi olarak projeye destek vermektedirler. Projemizde aynı zamanda bir medya özendirme yarışması da bulunaktadır. Yerel basın mensuplarımızın gönderdiği eserleri akademisyenlerimizden oluşan jüri üyeleri değerlendiriyorlar ve akabinde derece girenler belirleniyor. Bu yarışma ile yerel medyanın kalitesinin arttığını gözlemliyoruz. Farklı illerden gelen yerel basın mensuplarımızı arasında bir bağ oluşuyor. Gazeteciler Cemiyetleri arasında bir bağ oluşuyor. Ayrıca, İletişim Fakülteleri ile yerel basın mensubu dostlarımız arasında da bir bağ oluşmaktadır. Bu anlamda Erdemli Belediyesi olarak biz bir köprü vazifesi görüyoruz. Etkinliğin 3 yıldır başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini görmek bizleri mutlu ediyoruz" ifadelerini kullandı.