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08 Ağustos 2018 12:33

Kızkalesi sahilinde Antik Roma esintisi

Mersin’in Erdemli ilçesi Ayaş ve Kızkalesi sahillerinde Erdemli Şehir Tiyatrosu oyuncuları Antik Roma kostümleriyle turistlere renkli anlar yaşattı.

Kızkalesi sahilinde Antik Roma esintisi

08 Ağustos 2018 12:33


2000 yıl sonra yeniden perdelerini açan antik tiyatroda 3 Ağustos’tan bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen tiyatro ekipleri, oyunlarını izleyiciyle buluşturuyor. Oyunların duyurusunu farklı bir yolla yapan Erdemli Şehir Tiyatrosu oyuncuları ise turistler ve ilçe halkını hem şaşırttı hem de onlara unutamayacakları anlar yaşattı. Antik Roma kostümleriyle sahile inen tiyatro oyuncuları, zabıta aracının megafonunu kullanarak yerli halkı ve turistleri akşamları sergilenen tiyatro oyunlarını izlemeye davet etti.


Turistlerin ilgisini çekmeyi başaran oyuncular, ’Shekaspeare’in Hamlet’ine, Cehov’un vişne bahçesine, Karagöz ve Hacivat’a çıkacak Ayaş Antik Tiyatro’nun yolu’ diyerek her akşam 20.00’da gerçekleşen oyunların duyurusunu yaptı.




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