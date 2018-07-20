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20 Temmuz 2018 10:48

Kızkalesi’nde denetimler arttı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, Kızkalesi başta olmak üzere turizm bölgelerinde yer alan oteller, fırınlar ve lokantaları denetim altına aldı.

Kızkalesi’nde denetimler arttı

20 Temmuz 2018 10:48


Ekipler, turistlerin yoğun olarak geldiği Kızkalesi’nde ve tatil yerlerinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmesi için işletmelerin özellikle hijyeni konusunda denetimlerini sıklaştırdı. Fırın lokanta ve otellere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca, ruhsat, vergi levhası, temizlik konusunda da incelemeler yapılıyor. Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulunuluyor. Kural ihlali yapan iş yerlerine önce uyarı cezası ardından yapılan kontrollerde aynı hata tekrarlanıp uyarı dikkate alınmamışsa bu kez cezai işlem uygulanıyor.


Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığı ve huzur içinde tatillerini yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız şikayet istek ve talepleri olduğu müddetçe belediyemizi 7/24 arayabilirler. Zabıta ekiplerimiz her konuda yardımda bulunabilir. Vatandaşlarımıza iyi tatiller diliyorum" dedi.




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