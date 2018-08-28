Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 11:59

Kızkalesi’ne kapalı pazar yeri

Erdemli Belediyesi tarafından Kızkalesi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan modern pazaryerinin kura çekimi gerçekleştirildi ve pazarcı esnafına yerleri tahsis edildi.

Kızkalesi’ne kapalı pazar yeri

28 Ağustos 2018 11:59


Erdemli Belediyesi, Kızkalesi Mahallesi’nde çağdaş pazaryerini halkın kullanımına açtı. Pazarcı esnafı ile bir araya gelen belediye yetkilileri, yapılan kura çekimi ile pazarcı esnafına yerlerini tahsis etti.


2014 seçimleri öncesinde her beldeye düğün salonu ve kapalı pazaryeri sözü verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu sözleri bir bir yerine getirdiklerini, Kızkalesi kapalı pazaryerinin de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kapalı pazaryerinin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Tollu, "Halkımız kışın çamurlu, yazın tozlu sokak ortalarındaki çağdışı pazaryerlerinden kurtulmalı dedik ve bu anlamda tek tek, belde belde modern, şık kapalı pazaryerlerimizi halkımıza armağan etmeye devam ediyoruz. Pazarcı esnafımız için de aynı durum geçerli. Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız, yazın güneşten, kışın yağmur ve çamurdan etkilenmeden daha konforlu ve modern bir pazaryerinde alışveriş yapabilecek" dedi.


"Görevimiz icabı toplumun her kesimini düşünmek mecburiyetindeyiz" diyen Tollu, "Bu hizmetle pazarcı esnafımızın naylon çadırlar altında zor çalışma koşullarında çalışmaktan kurtarıyoruz. Daha önce hizmete sunduğumuz modern kapalı pazaryerlerinde bunun örneğini görebilirsiniz. Erdemli’de pazarcı esnafı sağlık ve temizlik şartlarına uygun, tuvaleti, lavabosu olan, güneşten yağmurdan etkilenmeden huzur içerisinde alış veriş yapılan bir alanda çalışıyorlar. Tüm beldelerimizde bu hizmetin aynısını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç