Kızkalesi’ne kapalı pazar yeri

Erdemli Belediyesi, Kızkalesi Mahallesi’nde çağdaş pazaryerini halkın kullanımına açtı. Pazarcı esnafı ile bir araya gelen belediye yetkilileri, yapılan kura çekimi ile pazarcı esnafına yerlerini tahsis etti.

2014 seçimleri öncesinde her beldeye düğün salonu ve kapalı pazaryeri sözü verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu sözleri bir bir yerine getirdiklerini, Kızkalesi kapalı pazaryerinin de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kapalı pazaryerinin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Tollu, "Halkımız kışın çamurlu, yazın tozlu sokak ortalarındaki çağdışı pazaryerlerinden kurtulmalı dedik ve bu anlamda tek tek, belde belde modern, şık kapalı pazaryerlerimizi halkımıza armağan etmeye devam ediyoruz. Pazarcı esnafımız için de aynı durum geçerli. Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız, yazın güneşten, kışın yağmur ve çamurdan etkilenmeden daha konforlu ve modern bir pazaryerinde alışveriş yapabilecek" dedi.

"Görevimiz icabı toplumun her kesimini düşünmek mecburiyetindeyiz" diyen Tollu, "Bu hizmetle pazarcı esnafımızın naylon çadırlar altında zor çalışma koşullarında çalışmaktan kurtarıyoruz. Daha önce hizmete sunduğumuz modern kapalı pazaryerlerinde bunun örneğini görebilirsiniz. Erdemli’de pazarcı esnafı sağlık ve temizlik şartlarına uygun, tuvaleti, lavabosu olan, güneşten yağmurdan etkilenmeden huzur içerisinde alış veriş yapılan bir alanda çalışıyorlar. Tüm beldelerimizde bu hizmetin aynısını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.