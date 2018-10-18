KKTC Başbakanı Erhürman: "Birlikte çalışarak birlikte üretmeye ihtiyacımız var"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC ile Türkiye'nin ticaret hacmini geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla Türkiye'deki iş insanları el ele versin, olanaklarını birleştirsin, birlikte üretelim ve birlikte paylaşalım. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mersin Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle 'Liderlik Akademisi ve Stratejisi Çalıştayı' düzenlendi. Gülnar ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıkoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Güven Sak, Silifke Kaymakamı Şevket Cibir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, protokol üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. 3 gün sürecek olan çalıştayın açılışında konuşan KKTC Başbakanı Erhürman, 1978'den beri varoluş mücadelesi verdiklerini belirterek, bu mücadelede en çok da 'ekonomik varoluş' konusu üzerinde durduklarını söyledi. Kıbrıs sorununun da kendileri için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs sorunu konusunda son günlerde bir hareketlilik yaşanıyor fakat bu hareketlilik nereye varır henüz bunu kestiremiyoruz. Bir yandan çözüm için çabalar sürerken, halkımızın haklarını koruyacak bir çözümü gerçekleştirme noktasında uğraş veriyoruz, bir yandan da ne olursa olsun halkımızın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için çaba göstermeye devam ediyoruz. Bizim için ister merkezi güçlü olsun, isterse kanatları güçlü olsun siyasi eşitlik olmazsa olmazdır" diye konuştu.

"Ekonominin en önemli iki sektörü turizm ve yüksek öğretim"

KKTC'de ekonominin iki önemli sektörü olduğunu kaydeden Erhürman, "Bunlardan biri turizmdir, diğeri yüksek öğretimdir. Bizim turizmden elde ettiğimiz gelir 800 milyon doların üzerindedir. Yüksek öğretimden elde ettiğimiz gelir ise 700-750 milyon dolar arasında. Fakat 1 milyar 600 milyon dolar da dış ticaret açığımız var. Yani dış ticaret açığımız, yüksek öğretim ve turizmden elde ettiğimiz gelirle büyük ölçüde kapanıyor. Turizmin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Turizmin 12 aya yayılması bize ciddi ekonomik bir gelir sağlar. Kıbrıs'ın turizm potansiyeli gazinodan ibaret değildir. Kıbrıs'ta çok ciddi bir tarih vardır. Shakespeare'in üzerine oyun yazdığı Othello Kalesi Kıbrıs'tadır" ifadelerini kullandı.

"İki ülke de TL kullanıyor ama ihracat TL üzerinden yapılmıyor"

Türkiye ile ticaret hacminin 1.1 milyar dolar olduğunu ifade eden Erhürman, "Burnumuzun dibinde 80 milyonluk bir Türkiye var. Bizim tarihsel, siyasal, kültürel son derece köklü ve derin ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ama bu ülke ile bizim 2017 verilerine göre ticaret hacmimiz 1.1 milyar dolar. Bizim Türkiye'ye yaptığımız ihracat sadece 64 milyon dolar. Bu da bizim toplam ihracatımızın yüzde 60'ı. İhracatımızın yüzde 40'ını Türkiye dışını yapıyoruz. Buradan bir dost çağrısı. Lütfen bu toplantı ve bundan sonra yapılacak olan toplantılar iş insanlarımızın karşılıklı ilişkilerini güçlendiren bir toplantı olsun. Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla Türkiye'deki iş insanları el ele versin, olanaklarını birleştirsin, birlikte üretelim ve birlikte paylaşalım. Buna ihtiyacımız var. Hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'da yaşadığımız dönem bize bir şeyi gösterdi. Türkiye Türk parası kullanıyor. KKTC de Türk parası kullanıyor. Fakat ticaretimiz TL üzerinden değil, bunu gerçekten değerlendirmemiz gerekiyor ve el ele vererek birlikte üretmemiz, kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarınızı girişimci olarak yetiştirin"

Çalıştayda bilgi ve birikimlerini paylaşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimci olmak isteyenlere seslenerek, "Önce hayal edeceksiniz. Her iş hayalle başlıyor. Hayal etmekten korkmayın. Özgürce hayal kurun. Ama o hayalleri bir hedefe yönlendirmek lazım. Hedefi olmayan gemiye rüzgar yardım edemez. Çalışacaksın. Allah 'çalışana veririm' diyor. İnancımızın gereği bu. Ter akıtmadan bir şey sahibi olamazsınız. Daha fazla kazanmanın yolu daha farklı ne yapabilirim demekten geçiyor. Ne iş yapıyorsanız yapın farklı yapacaksınız. Çocuklarınızı girişimci olmaya yönlendireceksiniz. Zengin olmak istiyorsanız girişimci olacaksınız, artık devir dün dünde kaldı cancağazım bugün yeni şeyler yapmak lazım" diye konuştu.