KKTC Başbakanı Erhürman Mersin'de

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'na katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Mersin'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Dün bir otelde düzenlenen Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'na katılan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, bugün sabah saatlerinde Mersin Valiliğine geçti. Burada Vali Su tarafından karşılanan Erhürman, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. İmzanın ardından Vali Su'nun makamına geçen Erhürman, "İş insanlarımız bir araya gelsinler, daha fazla ortaklıklar kursun diye Mersin'de düzenlenen çalıştaya katıldım. Gelmişken de Mersin Limanı'nı bir inceleme şansı bulacağız. Bu vesileyle sizleri de ziyaret etmek istedik" dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Erhürman ve Vali Su karşılıklı olarak birbirlerine hediye taktim etti. Ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi.