Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 14:32

KKTC Konsolosundan Yeşilboğaz’a ziyaret

KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

KKTC Konsolosundan Yeşilboğaz’a ziyaret

28 Haziran 2018 14:32


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilboğaz, Mersin’in KKTC ve Türkiye arasında köprü görevi gören önemli bir şehir olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin çok eski tarihlere dayandığını söyledi ve var olan güçlü bağın devamını temenni etti. Yeşilboğaz ziyaret kapsamında, konuklarına baroda yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin dünyaya örnek olduğunu ifade eden KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak tebrik etti. Sohbetin ardından Konsolos İnanıroğlu, günün anısına Baro Başkanı Yeşilboğaz’a plaket takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç