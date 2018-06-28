KKTC Konsolosundan Yeşilboğaz’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilboğaz, Mersin’in KKTC ve Türkiye arasında köprü görevi gören önemli bir şehir olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin çok eski tarihlere dayandığını söyledi ve var olan güçlü bağın devamını temenni etti. Yeşilboğaz ziyaret kapsamında, konuklarına baroda yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin dünyaya örnek olduğunu ifade eden KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak tebrik etti. Sohbetin ardından Konsolos İnanıroğlu, günün anısına Baro Başkanı Yeşilboğaz’a plaket takdim etti.