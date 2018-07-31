KKTC’de yakalanan FETÖ zanlıları adliyeye sevk ediliyor

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü KKTC’den Rodos Adası’na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 50 şüpheli, dün Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi görevlilerince teslim alınarak bu sabah Mersin’e getirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanan şüphelilerden 4’ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, ifadeleri tamamlanan zanlıların peyderpey adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.