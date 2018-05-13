Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 11:58

KKTC’li Bakan Çeler Mersin’de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

KKTC’li Bakan Çeler Mersin’de

13 Mayıs 2018 11:58


Ziyaret sırasında Bakan Zeki Çeler’e, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da eşlik etti. KKTC’li Bakan Çeler, Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.


Bakan Çeler’i, Akdeniz’in incisi Mersin’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Mersin’in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğunu belirterek, kentin turizm, tarih, sanayi, ticaret, lojistik ve tarımsal üretimde de çok büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç