Ziyaret sırasında Bakan Zeki Çeler’e, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da eşlik etti. KKTC’li Bakan Çeler, Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.

Bakan Çeler’i, Akdeniz’in incisi Mersin’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Mersin’in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğunu belirterek, kentin turizm, tarih, sanayi, ticaret, lojistik ve tarımsal üretimde de çok büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.