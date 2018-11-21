KOAH'ın tedavisi mümkün

Medical Park Tarsus Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Adnan Kazım Usalan, “KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) tedavi edilebildiğini belirterek, en önemli adımlardan birinin, sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.

Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasının, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirdiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Usalan, “Bu hastalığın tanısı, basit bir test olan nefes ölçüm testiyle kolayca konabiliyor. KOAH'ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp nefes ölçüm testini yaptırması gerekir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Usalan, KOAH'ın tedavisiyle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

“KOAH hastasının yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır. Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir.”