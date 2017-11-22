Koca, İçel Anadolu Lisesi’nin ‘Robotik Kodlama Atölyesi’ni inceledi

İçel Anadolu Lisesi’nin “Küçük başlıyor, büyük düşünüyoruz” sloganı ile yola çıkarak kurduğu Robotik Kodlama Atölyesi ilk çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Koca, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç ile birlikte atölyeyi ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Koca, ziyaretteki konuşmasında, yaşadığımız çağda gelişmiş birçok ülkenin, üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminin, Türkiye’de olduğu gibi dünyada pek çok ülkenin öğretim programlarına dahil edildiğini belirten Koca, İçel Anadolu Lisesi’nin de çağdaş eğitim anlayışı içerisinde Türkiye’nin 2023 hedeflerine uygun, bilgi neslini yetiştirmek için kurduğu Robotik Kodlama Atölyesi’nin önemli olduğunu dile getirdi. Koca, bu tarz çalışmalara desteklediklerini ifade etti.