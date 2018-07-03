Kocahasanlı Halk Plajı aile kamp alanı vatandaşların uğrak adresi oldu

Deniz ve temiz havanın bol olduğu alan, birbirinden farklı illerden Mersin’e gelen tatilcilerin uğrak adresi oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş, Kocahasanlı Halk Plajı’nda kurduğu aile kamp alanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Yaz sezonunda Haziran ayında hizmet vermeye başlayan ve Eylül ayına kadar açık kalacak olan alanı, yıl boyu süren yorgunluklarını oteller, tatil köyleri ya da kalabalık yerlerde geçirmek istemeyen ve doğayla baş başa kalmak isteyen doğa tutkunları için ideal bir alan sunuyor. Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan alanda bulunan çadır kampları, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Denize sıfır konumda yer alan çadırlar ile doğada da evlerinde gibi hisseden doğaseverler, yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler kamp boyunca günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkanı buluyor. Doğaseverler, toplam 100 çadır ile hizmet veren alandaki çadırları günlüğü 60 liradan kiralayabilirken, kendi çadırları ile kamp yapmak isteyenler ise sadece 40 lira ödeme yaparak kamp alanı kiralayabiliyorlar. İsteyen vatandaşlar günü birlik, haftalık veya aylık kira ödemesi yapabiliyor. Çadırların içerisinde aydınlatma ve yatak yer alırken, ayrıca bay/bayan tuvaletleri, soyunma kabini ve duşlardan da çadırları kiralayanlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 5’er veya 7’şer kişilik olan çadırların güvenliği de 7/24 sağlanıyor.

Mersin merkezden gelerek kamp yapmaya başlayan Müslüm Çakıcı, “Burası çok güzel. Dünden beri buradayım. Biraz rüzgarlı ama kamp yeri olarak çok güzel. Biz çok memnun kaldık. Suyu var, tuvaleti, elektriği var. Biz başka yerlerde de kaldık ama burası o yerlere göre çok daha güzel. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın çalışmaları da çok güzel. Ben kendisini yakından takip ediyorum. İnşallah bundan sonra da devam eder” dedi.

Bitlis’ten Mersin’e tatil amaçlı geldiğini söyleyen Doğan Yalçın ise “Buraya tavsiye üstüne geldim. Böyle bir yer beklemiyordum. Çadırların burada hazır olması aile için çok güzel. Şu an buradan çok memnun kaldık. Herkese de tavsiye ederim. Aile için tatil yapılabilecek çok uygun bir mekan” şeklinde konuştu.

Mersin’de yaşayan ve kamp alanına ilk defa geldiğini belirten Pınar Kurt da 2Burayı çok beğendik ve çok hoşumuza gitti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin diğer hizmetleri hakkında konuşmak gerekirse de bütün hizmetleri çok güzel. Biz hepsinden memnunuz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a da böyle hizmetler yaptığı ve insanlarımızı düşündüğü için teşekkür ederiz. Çok memnunuz ve başkanımızı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.