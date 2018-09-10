Kocamaz adaylıkta kararsız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 25 yıllık belediye başkanlığı görevi süresince eşini, çocuklarını, anne ve babasını, yeri geldiğinde sağlığını dahi ihmal ettiğini belirterek, "Bir belde belediyesindeki yetkilerin dahi Büyükşehir Belediyesinde olmamasından dolayı çok rahatsızım. Çektiğimiz emeklerin verdiğimiz mücadelelerden istediğimiz sonucu maalesef alamıyoruz. Onun için yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum" dedi.

Kocamaz, 25 yıllık belediye başkanlığı dönemi ve 2019 Türkiye Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 25 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca çok zorlu süreçlerden geçtiğini aktaran Kocamaz, "Görev yaptığım süre içerisinde arkadaşlarımız birçok tehdit aldı. Personellerimiz darp edildi. Evim kurşunlandı. Bizler tehdit aldık. Ama ben hep şunu düşündüm, bu Mersin'i herkes yönetti bir Yörük çocuğu yönetmedi. Benim Yörük çocuğu olarak Mersin'i yönetmem birilerini rahatsız etti" dedi.

"Belediyeye yapılan saldırılar bizi çok yaraladı"

15 Temmuz süreci sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesine kripto yapı tarafından saldırı yapıldığını savunan Kocamaz, "Belediyemize uygulanan o saldırı gerçekten beni endişeye düşürdü. Benim ömrüm bu ülke için bu bayrak için mücadele ile geçmiş, hainler dışarıda dururken, hainler ortalıkta belli olurken ve herkes tarafından bilinirken o kripto yapı sırf kendi yandaşlarını korumak için devletin içerisinde belli yerleri tuttuğu için projektörü belediyeye çevirerek, kendi yandaşlarını karanlıkta bıraktı. O zaman şunu söyledim. 'Benim ömrüm boyunca mücadelesini verdiğim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu devlet olamaz.' Gerçekten bu konu bizi derinden yaraladı ve çok da zamanımızı aldı. Arkadaşlarımız, mağdur edildi, ihraç edildi, yargılandı ve hepsi de beraat etti. O kadar çile çektireceksiniz, insanların psikolojisi bozulacak sonra da 'pardon' diyeceksiniz. Bunlar gerçekten bizi çok yaraladı. Ben Mersin'e geldiğim süre zarfında, otogardaki mafya yapılanmasını bozacağız dedim ve yaptım. Sahildeki işgallerle ilgili mücadelemizi sürdürdük. Arkadaşlarımız tehdit aldı, biz tehdit aldık, yeri geldi zabıtalarımız darp edildi. Yine herkes seyretti" ifadelerini kullandı.

"Eşimi, çocuklarımı, ailemi ve sağlımı ihmal ettim"

Kutsal bir dava için mücadele ettiğini söyleyen Kocamaz, "Biz ömrümüzü kutsal bir davaya adamışız. Sonuna kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat, bu 25 yıllık süre içerisinde ailemi ihmal ettim, eşimi çocuklarımı ihmal ettim. Benim çocuklarım bana 'Yeter baba sen bunları yaşamak zorunda mısın' diye beni eleştirir noktalara geldiler. Yeri geldi sağlımızı ihmal ettik. Gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptık. Ben 2014 seçimleri öncesi Tarsus'ta genel merkeze gittim ve 'ben 20 yıl görev yaptım şu anda bu dönem sonunda noktayı koymak istiyorum. Haberiniz olsun' dediğimde Büyükşehir yasası görüşülüyordu. O zaman genel merkezden bana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmam teklif edilmişti. Ben de vebalden kaçamayacağım için canla başla üstlendiğim görevi sonuçlandırmaya kadar çalıştım. Ben bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ya belediyeler kapatılacak ya da aldığı kararlar uygulanacak"

Mersin'in iyiliği için birçok konuda meclis olarak bazı projelere onay vermediklerini fakat yine de bakanlık düzeyinde onaylandığını ifade eden Kocamaz, "Günlerdir düşünüyorum biz burada neyiz? Bu işi yapmanın anlamı var mı yok mu ciddi ciddi düşünüyorum. Bir sürü konuda aldığımız kararlar ya ilgili kurumlar tarafından engelleniyor ya da öteleniyor. Öbür taraftan da TOKİ geliyor istediği gibi proje yapıyor. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Bu böyle gidecekse ya belediyeleri kapatacaklar Ankara'dan yönetilecek ya da halkın yetki verdiği belediyelerin aldığı kararlar uygulanacak. Her yerde bir engelle her yerde bir olumsuzlukla karşılaştıktan sonra bizim burada belediye başkanlığı yapmamızın yeniden aday olmamızın da bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

"Aday olup olmama konusunda kafam çok karışık"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çektiği sıkıntıların verdiği mücadelenin karşılığını alamadığını söyleyen Kocamaz, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu dönemin sonunda 65 yaşına girmiş olacağım. Benim ömrümün 25 yılı belediyecilikle geçmiş olacak. Bir belde belediyesindeki yetkilerin dahi büyükşehir belediyesinde olmamasından dolayı çok rahatsızım. Çektiğimiz emeklerin verdiğimiz mücadelelerin maalesef istediğimiz sonucu vermemesinden de çok rahatsızım. Onun için yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum bu konuda kafam çok karışık."