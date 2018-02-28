Kocamaz, ’Akdeniz Ekonomi Forumu’ tanıtım toplantısına katıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı toplantıda konuşan Kocamaz, 7-8 Mart tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek olan foruma, Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi.

Forumun ana temasının ‘Ekonominin Cazibe Merkezi Akdeniz’ olarak belirlendiğini ifade eden Kocamaz, “Doğu Akdeniz Bölgemiz coğrafi konumu, doğal ve tarihi dokusu, kültürel birikimleri, sanayi, tarım ve turizm potansiyeli, liman, serbest bölge gibi lojistik değerleri, Ortadoğu, Körfez ve Afrika odağındaki stratejik konumu ile gerçekten de ekonominin cazibe merkezi konumundadır. Küresel trendler, tarım, sanayi, enerji, lojistik, kadim kentler ve mavi büyüme konularının ele alınacağı bu ilk toplantı, bölgemizin söz konusu potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Gelecek nesillere borç yüklemek yerine onların hak ve hukukunu gözeten bir süreç yaşayacağız”

Son dönemde sürdürülebilir üretim ve tüketim, sürdürülebilir kalkınma, yeşil büyüme kavramları ön plana çıkmaya başladığını kaydeden Kocamaz, “Bugün dünyanın yoğunlaştığı asıl konu, ’herkes ve her şey için sürdürülebilir bir yaşam standardı’ oluşturmaktır. Bu standarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi bir arada gözeten bir kalkınma yaklaşımıyla ulaşabiliriz. Dünyamız sadece 50 yıl içerisinde hesapsız kitapsız kaynak tüketimine dayalı bir sanayiden insan hakları ve çevreyi gözeten ’yeşil büyüme’ kavramına ulaşmıştır. Şimdi ise ’mavi büyüme’ kavramı ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

11 bin yıllık tarihiyle Anadolu’nun, insanlık tarihiyle yaşıt bir medeniyetler beşiği olduğunu belirten Başkan Kocamaz, hem insanlığı mutlu kılacak hem geçmiş hatıralara saygı duyacak hem de gelecek nesillerin haklarına sahip çıkacak bir üretim ve yönetim anlayışı uygulamak durumunda olduklarını ifade etti.

Kadim değerleri çağdaş çizgilerle geleceğe taşıyan ve halkın huzur ve refahını sağlayan projeler ürettiklerinin altını çizen Kocamaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her bakımdan benzersiz renkler, sesler ve değerler manzumesi olan ilimizi, bu paha biçilmez ahenginin farkında olarak milli, yerli, vizyoner bir anlayışla yönetiyoruz. Akdeniz Ekonomi Forumu zincirinin ilk halkasının, ’yeşil’ ve ’mavi büyüme’ kavramlarının revaçta olduğu bir dönemde, yeşil ile maviyi mükemmel bir ahenkle buluşturan Mersin’de düzenleniyor olması her bakımdan isabetli olmuştur” ifadelerini kullandı.

Ekonominin Cazibe Merkezi Akdeniz

İlk kez Mersin’de gerçekleştirilecek olan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılması beklenen Akdeniz Ekonomi Forumu’na, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, belediye başkanları, iş dünyasından temsilciler ve ekonomistler katılacak.

Mersin HiltonSA Otel’de gerçekleşecek ve iki gün sürecek olan forumda, Akdeniz Havzasında Ticaret ve Yatırım Fırsatları, Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye, Akdeniz Havzası Hedef, Ekonomi ve Sanayide İstikrarlı Büyüme, Lojistik Üssü Akdeniz Havzası, Sürdürülebilir İnovatif Tarım ve Gıda, Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi ve Teknolojik Gelişmeler, Destinasyon, Doğu Akdeniz, Tarihi Kentlerden Günümüze-Akdeniz Mavisinden Yaşanabilir Yeşil Şehirlere konu başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.