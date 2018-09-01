Kocamaz, Alahan Mesire Alanını inceledi

Mersin’in turizm hayatına, kültürel değerlerine yeni değerler katmak ve turizmini canlandırmak adına çalışmaları devam eden mesire alanının inşasında sona gelindi. 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine giren Alahan Manastırı’nın iç ve dış turizme daha fazla açılımını sağlamak için çalışmaları sürdürülen mesire alanı, Alahan Manastırı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de önemli bir tesis olacak. Milattan sonra 4. ve 6. yüzyıllar arasında yoğun olarak kullanılan ve Hristiyanlar için ’Hac Merkezi’ olduğu düşünülen ve Erken Hıristiyan sanatında ve Bizans Mimarlık Tarihinde önemli bir yere sahip Alahan Manastırı’nın, proje bittiğinde iç ve dış turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

"2018 yılında tamamlanacak"

Yüzde 75’i METAB’ın katkıları ile sürdürülen ve 30 bin metrekare alan üzerine kurulan, içerisinde spor alanları, kır kahvehanesi, açık-kapalı restoran, 30 adet kamelya, 6 adet satış mağazası, yürüyüş yolları, otopark, 15 adet Osmanlı çeşmesi, mescitler ve çocuklara özel oyun grupları bulunan mesire alanı Mut’un sosyal yaşamına da renk katacak. 775 bin TL ihale bedeli olan proje, vatandaşların dinlenme, eğlenme ve spora yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede, ailenin ve gençlerin uğrak mekanı olacak olan mesire alanı 2018 yılının sonuna kadar tüm müştemilatı ile tamamlanması bekleniyor.