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29 Nisan 2018 13:58

Kocamaz Berat Kandili’ni kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Berat Kandili’nin Ramazanın müjdecisi olduğunu belirterek, "Berat; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olmaktır" dedi.

Kocamaz Berat Kandili’ni kutladı

29 Nisan 2018 13:58


Kocamaz, Berat Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, Berat gecesinin tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesi olduğunu söyledi. Berat’ın, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Gönüllerin merhametle dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hâkim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevlamızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte idrak edelim" diye konuştu.




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