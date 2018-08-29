İster bir şehir ister bir ülke isterse dünya genelinde yaşayan tüm insanlar için olsun, birlikte hareket etmeyi başaranlar bir adım öne çıkarlar" dedi.

Eylül ayı içerisinde Malezya’da dünyanın en büyük turizm örgütü Pasifik Asya Turizm Örgütü’nün (PATA) olağan kongresinde 70 ülkeden 4 bin turizmcinin katılımı ile düzenlenecek olan ’Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı’nın lansman toplantısı yapıldı. Macit Özcan Spor Kompleksinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, her işin başının dayanışma olduğunu söyledi. Birlikten kuvvetin doğacağını vurgulayan Kocamaz, "İster bir şehir, ister bir ülke, isterse dünya genelinde yaşayan tüm insanlar için olsun birlikte hareket etmeyi başaranlar bir adım öne çıkarlar. Bu bağlamda benzerlerin dayanışması hem daha kolay hem daha güçlü hem de daha hızlı olur. Çünkü birbirlerini tanır, ortak sorunlarını kolayca tespit eder, çözüm yollarını hızlıca üretebilirler. Bugün bizleri bir araya getiren Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği’de bu gerçekten yola çıkılarak kurulmuş bir dayanışma ve ’birlikte gelişme’ platformudur. Bilindiği gibi Kardeş Şehirler Turizm Birliği teşkilatı fikri, 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Turizm Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen Dünya 1. Uluslararası Kardeş Şehirler Zirvesi sırasında tarafımızdan dile getirilmiş ve önerilmişti. 4 kıtadan 25 ülkeyi temsilen zirveye katılan 90 belediye başkanı ve 200 temsilcinin büyük bir heyecan ve coşkuyla destek verdiği bu fikrin, bereketli toprağa düşen tohum misali hızla yeşerip filizlendiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Birlik yerel kalkınmaya dayalı küresel bir vizyonla hareket ediyor"

Birliğin yerel kalkınmaya dayalı küresel bir vizyonla hareket ettiğini kaydeden Kocamaz, "Amacımız dünya genelinde kurulu bulunan 7 bin kardeş şŞehir ilişkisinin en önemli bağlantı noktalarından biri olmak. Kardeş şehirler arasındaki turizm trafiğini artırmak, kardeş şehir sakinlerinin diğer şehirleri gezerek, görerek tanıması için yeni konsept oluşturmak. Düzenlenecek tur, gezi, tatil, kongre paketlerinin oluşmasını karşılıklı olarak yerel şirketler üzerinden hazırlamak. Ben Kardeş Şehre gidiyorum, tatil için kardeş şehirde buluşuyoruz gibi çağrılar yaparak, kardeş şehirler arasındaki turizm potansiyelini daha etkin hale getirmek. Turizm şirketleri ve seyahat acentaları üzerinden kardeş şehirler arasında turlar düzenleyerek, iki şehir arasındaki turizm ticaretinin istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamak. Kardeş şehirler arasındaki turizm faaliyetlerinde karşılıklı destek çalışmalarına zemin hazırlamak. Birliğimize üye tüm paydaşlar ile ortak tecrübe paylaşımını gelenek haline getirerek uluslararası piyasalarda ortak sinerji oluşturmak. Kardeş şehirlerin turizm yatırımcılarının karşılıklı ortak yatırımlarını teşvik etmek. Yerel banka ve fonları, Kardeş Şehirlerdeki turizm potansiyelini geliştirecek yatırımlara yönlendirmek ve bu yoldaki çalışmaları artırmak ve Kardeş Şehirlerde turizm sektörü ile ilgili branşlarında eğitim gören gençlerin, karşılıklı yerel şirketlerde stajyerlik yapmalarına imkan sağlamaktır" şeklinde konuştu.

14 Ekim’de yapılacak toplantıda dönem başkanlığı görevini Gossau-Zürih Belediye Başkanı Thomas Peter Binder’e devredeceklerini dile getiren Kocamaz, "Aynı zamanda İsviçre Belediyeler Birliği Başkanı da olan Binder’in dönem başkanı olarak bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları, çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Belirlediğimiz hedeflere bir an önce ulaşılması için gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda birliğimizin yeni dönem faaliyetleri1 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır. 2019 yılının ilk zirvesi, 18 Ocak tarihinde İsviçre’nin başkenti Zürih’te ’Kardeş Şehirler Turizmde El Ele, Biz Biriz’ temasıyla düzenlenecektir. Dünya turizm liderlerinin yanı sıra önemli banka ve medya temsilcilerinin katılacağı zirve ile birliğimiz, beş kıtada hızlı bir teşkilatlanma ve çalışma sürecine girecektir. Ayrıca her yıl dünyanın en önemli turizm borsası olan ITB Berlin Fuarı’nda, birliğimiz tarafından “Belediye Başkanları Turizm Zirvesi ve Tanışma Toplantısı” düzenlenecektir. Başarının sırrı, küresel düşünüp yerel gerçeklere göre hareket etmektir. Mersin’imizin ufku artık çok daha geniş ve küreseldir. Bunu geri çevirmeye bundan sonra hiç kimse cesaret edemeyecek, zaten hiç kimsenin de gücü yetmeyecektir. Küresel ölçekte pek çok ilki gerçekleştirmeyi başaran Mersin’imizin bereketli ikliminde toprağa düşen bu güzel tohum, bire kırk veren buğday başaklarına dönüşecek, birliğe üye bütün şehir ve ülkelerin bereketine bereket katacaktır" ifadelerini kullandı.

"Artık ticaret olmadan şehirler, ülkeler ayakta kalamıyor"

Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ise PATA’nın 11-14 Eylül tarihlerinde Malezya’da kongresi olacağını kaydederek, "Orada bu yıl ana konu aynı zamanda kardeş şehirler turizm alışverişi, ticareti, birliği ve teşkilatı. Biz bu vesileyle oraya davetliyiz. Çok özel sunumlarımız olacak. O büyük kurultayın bir gününü bize ayırdılar. Bunun yanında en sevindiğim olay bu güzel çalışmanın doğal adresi, kalıcı adresi Mersin olmasıdır. Artık Mersin her zaman anılacak. Para kazanmak şehirler, ülkeler için artık aslanın ağzında değil, midesinde. Bu bütün ülkeler ve şehirler için geçerlidir. Ticaret olmadan hiçbir birey, belediye, ülkeler ayakta kalamıyor. Dolayısıyla turizm Çukurova’nın, Mersin’in, Adana’nın en büyük geleceğidir. Biz dünyada Mersin’i yeniden büyük bir isim yaparak hem yeni yatırımcıları hem turistleri buraya gönderecek kişileri önceden buraya çekip onlarla beraber bu bölgeyi oluşturma, yapılandırma ve dünyaya sunma gayreti içerisine gireceğiz. Bu anlamda Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi’nin ve teşkilatının ana, doğal ve kalıcı merkezinin Mersin olması bizim için büyük bir avantaj" dedi.