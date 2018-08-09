Kocamaz: "BM ve AB Suriyeliler konusunda sınıfta kaldı"

Türkiye’ye ‘Siz Suriyelileri konuk edin, biz bunun karşılığını vereceğiz’ dediler ama o sözlerinde de durmadılar” dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Nils Grede ve BM Kalkınma Programı Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Suhukrub Khojimatov, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı ziyaret etti.

Türkiye’deki mültecilerin beslenme, barınma ve istihdam sorunlarının çözümü noktasında neler yapılabileceği konularının görüşüldüğü ziyarette konuşan Grede, Başkan Kocamaz’ı çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Türkiye’de mültecilerle ilgili en önemli problemin istihdam olduğunu söyleyen Grede, belediyelerden bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Grede, “Dünya Bankası, İŞ- KUR’u ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını mali açıdan destekliyor ancak 1.4 milyon mültecinin sadece 30 bini çalışabiliyor. Biz sadece mültecilere yardımcı oluyoruz. Ancak kalkınma ajansı hem mültecilere hem de Türklere yardımcı oluyor. Biz Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak belediyelerde mültecilerin çalıştırılması hususunda bir projemiz var. Her aileden bir yetişkin belediyede istihdam edilirse ve ücretleri Avrupa Birliği’nden sağlanan kaynakla İŞ-KUR üzerinden belediyelere ödenebilir” dedi.

Gaziantep, Kilis, Hatay ve Adana ile görüşmelerini tamamladıklarını ifade eden Grede, olumlu bir geri dönüş almaları halinde projeyi Avrupa Birliği’ne sunabileceklerini ifade etti.

“BM ve AB, Türkiye’nin üstelendiği yardımsever görevin içini dolduramadılar”

Türkiye’nin insanı ve vicdani görev üstelenerek, geçmişten gelen kültür değerleriyle birlikte vatansız kalan insanlara kucak açtığını söyleyen Başkan Kocamaz, “Gerek Birleşmiş Milletler gerek Avrupa Birliği, Türkiye’nin üstelendiği bu yardımsever görevin içini dolduramadılar. İki yıl önce Budapeşte’ye gittiğimde bin 200 mültecinin ülkeye kabul edilip edilmeyeceği konusunda referandum vardı. Ama şu anda Türkiye’de 4 milyon mülteci var. Her zaman insani değerlere öncelik verdiğini iddia eden Avrupa maalesef bu

konuda sınıfta kaldı. Türkiye’ye ‘Siz Suriyelileri konuk edin, biz bunun karşılığını vereceğiz’ dediler ama o sözlerinde de durmadılar” diye konuştu.

Suriyelilerin ve mültecilerin istihdam edilmesi konusunda planladıkları projeleri anlatan Grede’ye, Mersin’de yapılan anketlerde bir numaralı sorunun Suriyeli vatandaşlardan kaynaklanan sorunlar, ikincisinin ise istihdam olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet için nitelikli personel çalıştırmak istediklerini ifade eden Kocamaz, "Cumhurbaşkanımizin 4 ay önce açıkladığı rakama göre Türkiye’nin verdiği destek 30 milyar doları aştı. Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 11 civarında. Bu Türkiye genelinde de Mersin genelinde de böyle. Burada bazı belediyelerde Suriyeli işçiler çalışıyor, ücretini de İŞ-KUR veriyor. Ancak ücretini İŞ-KUR ödese de bizim Mersin’e hizmet için nitelikli personel yetiştirme zorunluluğumuz var. Belediyeler işsizlerin istihdam edildiği yerler olarak görülmemeli. Bizler nitelikli personellerle hizmet üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin mutlaka bir şeylerle meşgul edilmesi gerektiğini aksi taktirde patlamaya hazır bomba gibi Türklerle çatışmaya girecek duruma geldiklerini savunan Kocamaz, "Gece geç saatlere kadar oturup, gürültü yapıp çevrelerine rahatsızlık veriyorlar. Mahallede böyle bir olay olduğunda bizim insanımız rahatsızlık duyuyor. Çatışma noktasına geldiler. Çok şükür ki bastırıldı. Biz 2016 yılında Suriyeliler konusunda bir çalıştay yaptık. Daha önce de bunlarla ilgili bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmaya göre bu insanların yüzde 79’u bir daha Suriye’ye dönmeyi planlamıyor. yüzde 11’i durum düzelirse giderim diyor. Yalnızca yüzde 10’luk bir bölüm dönmeyi düşünüyor. Biz bu çalışmaların raporlarını hükümete ilgili makamlara ilettik” şeklinde konuştu.