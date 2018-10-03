Kocamaz: "Bu kentin menfaatleri için yolumuza devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, büyükşehir belediyesinin Mersin'in her yerinden ve her kesiminden insan tarafından iyi cümlelerle anıldığını, bununda en büyük payın kaliteden ödün vermeyen personelde olduğunu belirterek, "Biz Allah'ın verdiği bu ömrü bu halka hizmet için kullanacağız. Bu kentin menfaatleri doğrultusunda hizmet yapmak için yolumuza devam edeceğiz"dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim çalışmaları kapsamında 'Tanıma, Takdir ve Ödül Töreni' düzenlendi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Kocamaz, "8 Mayıs 2014 yılında Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile yaptığımız iyi niyet bildirgesini imzalamamız ile başlayan kalite yolculuğumuzda, sizlerin üstün hizmet ve başarılarınızı paylaşmak, ayrıca da ödüllendirmek için burada bulunuyoruz" diye konuştu.

"En önemli kaynak ve sermaye insandır"

Kaynakların etkin, verimli, hizmetlerin en kestirme yoldan, en hesaplı ve kaliteli şekilde kullanılarak vatandaşlara sunulmasını esas aldıklarını belirten Kocamaz, "Tüm otoritelerin kabul ettiği en önemli kaynak ve entelektüel sermayenin temel unsuru insandır. Bu bağlamda bir kurumda çalışanların bilgi ve birikimi, problem çözme yeteneği, yaşam felsefeleri, girişimcilik ve liderliği o kurumun başarısına önemli ölçüde etki edecektir. Bu noktadan hareketle kurmuş olduğumuz ve geliştirerek sürdürdüğümüz, IFQM modeli ile siz değerli personellerimizin kurumsal yeteneklerini geliştirme, performansına yönelik çalışmalarını artırmayı azimli ve kararlı bir şekilde uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kalite eğitimden geçer dedik"

Göreve geldikleri günden bu güne kadar tek hedeflerinin Mersin'e hak ettiği hizmeti en güzel, en doğru ve en amacına ulaşır bir şekilde sunmak olduğunu söyleyen Kocamaz, "Bunun için yüreğimizden gelen hizmet aşkını akılcılıkla birleştirerek, projeler üretmeye başladık. Bunu yaparken de ana temamız her daim kalite olmuştur. Hizmette kalitenin sağlanabilmesinin öce kendi içinizde oluşması gerektiğinin bilinciyle hareket ettik. Kalite eğitimden geçer diyerek, düzenlediğimiz eğitim programları çerçevesinde personellerimizi hakkıyla eğiterek, bilinçlendirdik. Sizlere belediyelerde çalışmanın sadece bir iş olmadığını, aslında yaptığınız her işin vatanımıza bir hizmet olduğunu aşılamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Bu ömrü bu halka hizmet için sürdüreceğiz"

31 Mart 2019 tarihine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti; "Biz halkımızdan 31 Mart 2019'a kadar yetki aldık. O yetkiyi sizlerle beraber sonuna kadar sürdürecek ve Mersin halkına en iyi hizmeti vererek, üstlendiğimiz vebalden kurtulmak için çalışmalara devam edeceğiz. Biz doğduğumuz günden bugüne gelinceye kadar hem vatanımıza hem milletimize hem milli ve manevi değerlerimize sahip çıktık, bu uğurda verdiğimiz mücadeleler neticesinde gerçekten çok badireler atlattık. Sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yerinde takdir edilir hale geldik. Bu sadece Burhanettin Kocamaz'ın değil, gönül birlikteliği yaptığımız bütün arkadaşlarımızın aynı hassasiyetle olaya yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Biz Allah'ın verdiği bu ömrü bu halkın bu kentin menfaatleri doğrultusunda, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve gerçekten samimi bir toplum oluşturmak için yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından 75 personele eğitim sertifikası ve teşekkür belgesi verildi. Ardından sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlanması ve çalışanların bu projelerde aktif rol almasını sağlamak amacıyla düzenlenecek olan 'Organ Nakli Farkındalık' etkinliğinin bilgilendirme ve tanıtım standının açılışı gerçekleştirildi.