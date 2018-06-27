Kocamaz: "Dört yılda kat ettiğimiz mesafe küçümsenemez"

Gözetim Tetkiki Açılış Toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Kocamaz, "Dört yılda belediyemizin kat ettiği mesafe hiçbir şekilde küçümsenemez" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı’ndan Mersin’e gelen 4 kişilik bir tetkik ekibi, Mersin’de 3 gün boyunca incelemelerde bulunacak. Baş Tetkik Görevlisi Meriç Karacan ve tetkik görevlilerinden Reşit Özuğur, Yavuz Selim Çelebi ve Güven Savrun TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin 1. Gözetim Tetkiki’ni yürütecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, açılış toplantısında yaptığı konuşmasında "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak, Belediyemize bir kimlik kazandırmak, kurumsallaşmayı sağlamak, halka en çevreci, en kaliteli hizmeti en kısa ve kestirme yoldan maliyeti en düşük şekilde verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Dolasıyla her geçen gün kaliteye yönelik belgelerimizi arttırmak gayreti ile çalışıyoruz. Bugün de geçen yıl belediyemize kazandırdığımız Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili belgemizin tetkiki başlıyor. Tabi evrende dünyanın dışında yaşanacak her hangi bir gezegen yok. Bu gezegeni herkes üzerine düşen sorumluluk bilinciyle korumak ve kollamak mecburiyetinde. Tabi biz Mersin ölçeğinde düşündüğümüz zaman üzerimize düşenini yaparak hiç olmasa kendi bölgemizde çevre kirliliğini en aza indirgemek, bu bölgede yaşayan insanların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için üzerimize düşenleri yapmak gayretindeyiz" dedi.

4 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde birlikte yol arkadaşlığı yaptıklarını belirten Başkan Kocamaz, "Dört yılda belediyemizin kat ettiği mesafe hiçbir şekilde küçümsenemez. Ama yeterli mi dersek ebetteki yeterli değil. Maalesef doğayı katleden insanların kendisi önce insanlara eğitim vererek bu çevre kirliliğine yönelik duyarlılıklarını artırmak, diğer taraftan da yerel yönetim olarak her zaman halkımıza öncü olmak, bizden kaynaklanabilecek ya da kentte yaşayan insanlardan, işletmelerden kaynaklanan çevre kirliğini azaltmak ve yok etmek mecburiyetindeyiz. Zaman zaman belediye olarak gerek denizden, gerek havadan, gerekse de bizzat yerinde incelemelerde vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak bu kirliliklerle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.