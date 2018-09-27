Kocamaz, 'Dünya Turizm Günü'nü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Anadolu coğrafyasının barındırdıkları, bu ülke için büyük bir kazançtır" dedi.

Kocamaz, 'Dünya Turizm Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, günümüzde dünya vatandaşlığı kavramıyla birlikte insanlar için seyahat etmenin, yeni kültürler, yeni insanlar tanımanın lüks olmaktan çıkarak demokratik bir hak haline geldiğini söyledi.

İnsanlar arasındaki bağları güçlendiren, içselleştiren seyahatlerin, bugün artık her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan dünya barışına yadsınamaz bir katkı sağladığına işaret eden Kocamaz, "Dünya genelinde yaşanan tüm ekonomik, ekolojik, politik sorunlara karşın gelişimini aralıksız sürdüren turizmin en büyük sermayesi, doğal zenginlik ve kültürel mirastır. Zengin bir tarihe ve de eşsiz doğal güzelliklere sahip Anadolu coğrafyasının barındırdıkları, bu ülke için büyük bir kazançtır. Ortak mirasımız olarak gördüğümüz bu zenginlikleri korumak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak bir ödev olarak algılanmalıdır" diye konuştu.

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki tüm değerleri önemseyerek, turizm potansiyellerini ortaya çıkardıklarını ve geliştirdiklerini kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti; "Bu doğrultuda turizmin potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek için turizmi yalnızca bir ekonomik güç olarak görmek ve sadece politikalar bazında ele almak yerine, adeta bir yaşam tarzı haline getirmek için hizmetler üretiyoruz. Kardeş Kentler Birliği çatısı altında kurmuş olduğumuz uluslararası dostluk ve kardeşlik ağıyla kentleri ve toplumları birbirine daha da kaynaştırarak dünya barışına katkı sağlarken, aynı zamanda ülkeler arası turizm ağına da değer kazandırıyoruz."