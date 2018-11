Kocamaz, Erdemli'ye yapılan hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Mersin'de Daha Yapacak Çok İşimiz Var' sloganı ile Erdemli'de hayata geçirdiği hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Kocamaz, Erdemli İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası ve MESKİ Kızkalesi Atıksı Arıtma Tesisi açılışı ile fidan, sulama borusu ve güneş paneli dağıtımının toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Dualar ve kurban kesimi ile gerçekleştirilen törende, Kocamaz ve protokol üyeleri, hayırlı olsun temennileri ile açılış kurdelesi kesti. Törende ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından dört buçuk yıl içerisinde Erdemli ilçesine yapılmış olan hizmetlerin yer aldığı film gösterimi yapıldı.

"Yol sorunu ortadan kalktı"

Gerçekleştirilen toplu açılış törenine konuşan Kocamaz, "2014'ten bu yana birlikte yol yürüdüğümüz, Mersin'i ilçe demeden, dağ, taş, köy edemeden hep birlikte ayağa kaldırmaya ant içtiğimiz ve gerçekten verdiğimiz her sözün arkasında durduğumuz değerli arkadaşlarımız, 2014 öncesinde yola çıkarken bir iddia ile yola çıktık. Susuz ve yolsuz yerleşim birimi bırakmayacağız dedik. Allah'a çok şükür ki yolsuzluğu ortadan kaldırdık. Vatandaşımız artık her yere çok rahat bir şekilde ulaşmanın konforunu yaşıyor. Her yeri, her noktayı, her ağacı, her sebzeyi suyla buluşturduk. Sadece görevimiz kırsalda değil. İlçelerin yerleşim alanlarının tamamına uzandık. " dedi.

Mersin'i turizm kenti yapmak için denizi temizlemek mecburiyetinde olduklarını kaydeden Kocamaz, "Mersin merkezde 2012 yılında hayata geçirilen atık su arıtma tesisi Mersin'in doğu bölgesine hizmet vermekte. Batı bölgesinde biz göreve geldiğimizde atık sular açık kanallardan denize akıyordu. İnşallah Aralık ayı içerisinde tamamlanacak ve Mersin'imizin batı tarafının arıtma problemi kökünden çözülecek. MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi problemleri çözme noktasında Mersin'de büyük atılıma geçti. Mersin 2014'ü bir milat olarak kabul etti. Erdemli de bu hizmetlerden fazlasıyla nasibini aldı. Bugün geldiğimiz noktada Erdemli'de yapmak istediğimiz projelerin bir kısmı tamamlandı. Erdemli'nin hal sorunu var. Otogar eksikliği var. Bunlar tamamlanacak. Hal taşındıktan sonra Erdemli otogarı eski halin bulunduğu bölgeye yapılacak. Bir taraftan sosyal projeler, halkın gelirini arttırıcı, tarıma yönelik projeler hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

"Önemli hizmetler verdik"

Erdemli'ye yapılan hizmetler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kocamaz, "4 buçuk yılda, bin 319 olaya müdahale ederek Erdemli halkının can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan itfaiye erlerinin kullanımı amacıyla sözleşme bedeli 2 milyon 150 bin TL olan Erdemli İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası bin 674 metre karelik bir alana inşa edildi. Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevcut kapasitesi yetmediği için de kapasite artırımı gerçekleştirildi. Mevcut terfi merkezi ekipmanları revizesi, ön arıtma, kum tutucu üniteleri ve kesikli biyolojik reaktör sistemi ile biyolojik arıtma tesisi inşaatı çalışmaları da tamamlandı. ‘Meyveciliği Yayma ve Geliştirme' ile ‘Kırsal Alanları Tarıma Kazandırma' projeleri kapsamında çiftçilere birçok çeşitte, binlerce fide ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Yörükleri için geliştirilen ‘Kıl Çadırı Aydınlanıyor Projesi' kapsamında, Yörük çadırları için güneş paneli sistemi dağıtımı gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.