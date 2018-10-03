Kocamaz: "Hayvanları seven tüm dünyayı sever"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler, insanları, tüm canlıları, dünyayı kısacası yaşamayı severler" dedi.

Doğanın bir dengesi olduğunu ve bu denge içerisinde her canlının kendine ait yaşam biçimi ve hakkı olduğunu kaydeden Kocamaz, Hayvanların da can taşıdığı, insanlar gibi bir kısım haklara sahip olması gerektiği herkesin kabul edebileceği bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Hayvanların doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri olduğunu kaydeden Kocamaz, "İnsanlar olarak hayvanlarla ilgilenmez, onları başıboş bırakırsak sonunda ortaya çıkacak zararlardan biz de etkileniriz. Bizim inancımız gereği de hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur. Birlikte doğayı paylaştığımız hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri vardır. Dünyamız, bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla güzelliğini devam ettirebilmektedir. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler, insanları, tüm canlıları, dünyayı kısacası yaşamayı severler" şeklinde konuştu.