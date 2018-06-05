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05 Haziran 2018 14:03

Kocamaz: "Hedefimiz Mersin’i çevre dostu kent yapmak"

Mersin Büyükşehir Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte ’Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azatlımı Alternatif Senaryoların Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Marmara Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından hazırlanan ’Gürültü Eylem Planı Raporu’ da Kocamaz’a takdim edilirken, ’Giysi Toplama Projesi’ ile ’Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Projesi’ sözleşmeleri imzalandı.

Kocamaz:

05 Haziran 2018 14:03


Etkinlikte konuşan Kocamaz, "Hedefimiz güzeller güzeli Mersin’imizi çevreye duyarlı projelerimizle daha temiz, daha sağlıklı, daha değerli, çevre dostu bir kent haline getirmek" dedi.


Kaynakların dünya genelinde hızlı ve yoğun bir şekilde tüketildiğine dikkat çeken Kocamaz, "Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre 20’nci yüzyılda dünya nüfusu 4 kat, üretim 22 kat, fosil yakıt tüketimi 14 kat artmıştır. Bu hızlı ve yoğun kaynak tüketimi sonucunda insanlığın ekolojik ayak izi büyümüş, küresel ekolojik biyokapasite ise küçülmüştür. Bir başka ifadeyle dünyamızın doğal kaynaklarını yenileme ve karbon tutum kapasitesi ciddi biçimde aşılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak iklim değişikliği, hava kirliliği, çölleşme, erozyon, kuraklık, su kıtlığı ve atık artışı gibi sorunlar insanlığı tehdit etmeye başlamıştır. BM verilerine göre eğer dünyadaki herkes 2100 yılına kadar bir ABD’li kadar tüketirse beş, bir Avrupalı kadar tüketirse üç, bir Türkiyeli kadar tüketirse iki tane daha dünyaya ihtiyacımız olacaktır" dedi.



"Büyükşehir olarak Mersin’de üzerimize düşeni yapıyoruz"


Daha çok üretmek, daha çok kazanmak ve daha çok tüketmek hırsının neden olduğu kısır döngünün sürdürülebilirlik kavramını en öncelikli konu haline getirdiğini ve Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilirlik kavramına önem verdiklerini belirten Kocamaz, "Belediye olarak biz de il sınırlarımız içerisinde bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. İlimizi çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaşam döngüsüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Bir sorunun çözüme kavuşturulabilmesi için önce o konuda toplumsal bir kültür oluşması gerekir. İnsanlar doğruluğuna inandıkları şeyleri yaparlar. Bu nedenle halkımızda çevre bilinci oluşturmak amacıyla pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Hedefimiz güzeller güzeli Mersin’imizi çevreye duyarlı projelerimizle daha temiz, daha sağlıklı, daha değerli, çevre dostu bir kent haline getirmektir” şeklinde konuştu.



"Eski Tekstil atıkları ve giysiler ekonomiye yeniden kazandırılacak"


Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen üç etkinlik hakkında kısa bilgiler veren Kocamaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izinlendirilen lisanslı bir firma aracılığıyla tekstil atıkları ve giysiler geri dönüşüm kutularında toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmaktadır. Bu kapsamda daha önce imzaladığımız ve bugün yenileyeceğimiz protokol uyarınca yetkili firma tarafından toplanan yeni veya ikinci el kullanılabilir kıyafetler, resmi belge ile belediyemize teslim edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz de bu kıyafetleri Dost Eli Marketler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bugün ayrıca imzalayacağımız bir başka protokol ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların ekonomiye geri kazandırılması amacıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi ile işbirliği yaparak elektrikli ve elektronik atıkların ekonomiye kazandırılması için önemli bir adım atacağız" ifadelerini kullandı.



"Gürültü kaynağında çözülecek"


Kentlerin önemli çevre sorunlarından birinin de gürültü kirliliği olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Kentimizin gürültü kirliliğini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Belediyemiz işbirliği ile kentimizin gürültü haritasını çıkardık. 6 Haziran 2016’da imzaladığımız sözleşme kapsamında güzel bir ekip çalışması örneği sergileyerek gürültüyü kaynağında önlemeye yönelik eylem planlarını oluşturduk. Bugün konu hakkında hazırlanan raporu uzmanlardan teslim alacağız" dedi.




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