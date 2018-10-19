Kocamaz, "Her zaman kadın üreticilerimizin yanında olduk"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kadın üreticilerin sorunlarını çözmek için onların yanlarında olacaklarını belirterek, "Biz her zaman kadın üreticilerimizin yanında olduk ve bundan sonraki yatırımlarımızla da farkımızı göstererek daima yanınızda olacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikle 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kocamaz, tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu ve birçok zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma sürecinin, kadının ekonomiye katılımı ile mümkün olduğunu kaydeden Kocamaz, kadın ve erkeğin mutlaka birlikte olmak zorunda olduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını kurduk"

Farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Kocamaz, "Kadın üreticilerimizin sorunlarını çözmek için onların yanlarında olmak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak boynumuzun borcudur. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadın üreticilerimizin yanında olduk ve bundan sonraki yatırımlarımızla da farkımızı göstererek daima yanınızda olacağız. Etkinliğimize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarken bu anlamlı günün kadın çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Bizim yerel yönetim olarak sadece Mersin'de bir farkındalık oluşturmak üzere Türkiye'de ilk Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını kurduk ve üreticilerimize en azından yol göstermek, yeni çeşitlere yönlendirmek ve ufkunu açmak düşüncesiyle gerek eğitimler veriyoruz, gerek diğer destekleri sağlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Arslanköylü çiftçi kadınlar Başkan Kocamaz'a çiçek ve kendi ürettikleri ürünlerden hediye verdiler. Etkinlikte ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki fizyoterapistler tarafından tarım alanında çalışan kadınların etkili çalışma yöntemlerini içeren bir sunum yapıldı.