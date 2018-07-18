Bundan dolayı şartlar bizi üst geçide zorluyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine yapılması planlanan Köprülü Kipa Kavşağı projesi bilgilendirme toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kocamaz, Mersin’de faaliyet gösteren mimar ve mühendis odalarına proje hakkında bilgi verdi.

"Zaman su gibi akıyor, şimdiye belli bir mesafe kat edecektik"

Toplantıda konuşan Kocamaz, "Burası özel bir yer. Çünkü yanında Öksüz Deresi var. Burada istediğiniz her projeyi uygulama şansınız yok. Projede yer alan üst geçit benimde içime sinmiyor. Anca bölgede Öksüz Deresi var. Onun için şartlar bizi üst geçit yapmaya zorluyor. Bu projeyi uzmanlar çiziyor. Ben bu işin uzmanı olmasam da tartışacak bilgiye sahibim. 20 metre aşağıya nasıl ineceğiz? Açıkçası ben onu merak ediyorum. Dereyi ne yapacağız? O kadar kısa yoldan merdivenle inmek lazım yani araca merdivenden iniş eğitimi yaptırmak lazım. Bunu kim nasıl öneriyor? Ben bunların mühendisliğinden şüphe ediyorum. Bu olayı, bu kadar uzatmanın anlamı yok. Zaman su gibi akıp gidiyor. Şimdi biz bu projeyi başlatmış olsaydık ve bu tür tartışmalar olmasaydı belli bir mesafe kat edecektik. Biz buradaki projeyi şimdilik Toroslar’daki Anıt Kavşağı’na taşıdık. O da bizim programımız içerisindeydi ve oradan başlayalım dedik" dedi.

"Bu işin siyaseti olmaz"

Mecliste köprülü kavşağın kamuoyuna açılmasına ve kentin paydaşları olan sivil toplum kuruluşları tarafından değerlendirilmesine karar verdiklerini kaydeden Kocamaz, "Biz mecliste aldığımız karar doğrultusunda bu projeyi, bu platforma taşıdık. Mersin’deki AKP, CHP, MHP il başkanlarını da buraya davet ettim. Tüm partilerden katılım olmadı. Aklın yolu bir ve bu işin siyaseti de olmaz. Bugün illa ki hazırlanan proje olmasın da bizim dediğimiz proje olsun deme şansımız yok. Biz dere konusunda sıkıntı çekiyoruz. Allah korusun olası bir sel felaketiyle karşılaşsak sonuçları kötü olur. Zaten dere eskiden 34. caddeymiş. Yani yukarıdan gelen su, dereden daha fazla. Şimdi arkadaşlar o menfezden dolayı oldu diyorlar. Menfez yanlış, yukarıdan gelen ağaçları tutuyor, suyu engelliyor ama buradan gelen su dereden daha fazla geldi. Ben sel olduğunda orada bulundum. 112 araçlarının nasıl sürüklendiğini, yan kaldırımlara nasıl dayandığını, hatta onun içerisindeki insanların o 112 araçlarının üzerine çıkarak canlarını kurtardığını bizzat gördüm. Ama bir daha böyle riski biz alamayız. Allah korusun orada yeniden buna benzer bir hadise olsa bunun vebalinden hiç kimse kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kavşağın Ulaşım Ana Planında yer alan ön projesi sunumu ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulama projesi gösterildi. Sunumlarda KİPA Kavşağı’nın neden köprülü Kavşak olması gerektiği, KİPA Kavşağı’nın genel özellikleri, trafik sayım değerleri, KİPA Kavşağı’nın neden doğu-batı yönünde düşünüldüğü konularında katılımcılar bilgilendirildi. Sunumdan sonra katılımcıların soruları cevaplanırken, görüş ve öneriler dinlendi.