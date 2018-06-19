Biz uzun süre bunlara izin vermedik. Hala da içime sinmiyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 Yılı Haziran Ayı Toplantısı’nın İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 5, komisyon raporlarına ait 29 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. Anamur’da 20-21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 12. Kültür ve Muz Festivali’ne 100 bin TL, 16. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festival giderlerini karşılamak üzere 100 bin TL ve 3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği için 50 bin TL desteğin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanması hakkındaki raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Toroslar İlçesi’ne yapılacak olan Cemevi yapımı için Büyükşehir Belediyesi’nin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi’ne 1 milyon TL maddi yardımda bulunulması hakkındaki rapor ilgili komisyonlara havale edildi.

"İtirazlar inceleniyor"

1/5 bin Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na yapılan itirazların incelenmesi için askı sürelerine bir aylık ek süre istemi ile ilgili konuşan ve meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Kocamaz, görüşmelerin hala devam ettiğini, toplamda 15 bin itiraz geldiğini ve itirazların yüzde 85’inin incelendiğini belirterek, "Komisyon değerlendirmesi sonucunda kabul edilen itirazlar itiraz sahiplerine tek tek bildirilecek. İtirazlar doğrultusunda planın değişen bölgeleri zaten mutlaka tekrar askıya çıkacak" dedi.

"İçime sinen bir durum değil"

Kentteki elektrik ve ışıklandırma direklerine özel aparatlarla seçim afişlerinin asılması hakkında da açıklamalarda bulunan Kocamaz, "Ben bu işe özünde karşıyım ve bu işi başından beri onlarca insan istedi. Biz uzun süre bunlara izin vermedik. Hala da içime sinmiyor. Hatta ben diyorum ki hiç olmazsa şehrin içine değil, dış bölgelere yapılsın. Şehir içerisinde tabelalardan, bilboardlardan benim ruhum daralıyor. Bunlardan artık Ortadoğu ülkelerinde bile kalmadı. Koca koca tabelalar insanın ruhunu daraltıyor. Bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ama şu bilboard konusunda daha önceden ihaleler yapıldığı için burada bir şey yapamıyoruz. Ortada bilgi kirliliği var. Bazı milletvekilleri de belediye bunları nasıl veriyor diye ifadeler kullanıyor. Ama bizimle alalı değil. Belediyeyi bu işin içerisinde maşa olarak kullanmak istiyorlar. İlgililer orada, şirket orada. Oraya reklam veren firmalar, partiler orada. O konuda kim sorumlu ise sorumluluğu çerçevesinde yanlışı düzeltsin. İnşallah göç gide gide düzelecek. Bunun mücadelesini ben yaptım. Bizimle alakalı bir şey değil" ifadelerini kullandı.