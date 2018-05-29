Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 11:16

Kocamaz, İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümünü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstanbul’un fethinden sonra bir çağın kapanıp bir çağın açıldığını ve şehirde her inançtan insanın barış içerisinde yaşadığını söyledi.

Kocamaz, İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümünü kutladı

29 Mayıs 2018 11:16


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İstanbul’un Fethi’nin 565. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İstanbul’un fethinin bir hadiste de müjdelendiğini belirten Kocamaz, "İki kıtayı bir yakada buluşturan, görkemiyle uğruna nice krallıkların canhıraş savaştığı bu şehrin kaderi, alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa’nın ’Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir’ hadisi şerifiyle değişti" dedi.


Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle yeni bir tarih yazıldığını belirten Kocamaz, "İstanbul’un alınması sadece bir yerin fethedilmesiyle kazanılmış alelade bir zafer olmayıp, dünya tarihine ve medeniyetine yön vermiş bir hadisedir. Fethiyle çağ açıp, çağ kapatan bu güzide şehrin Türk yönetimi altına girmesiyle her inançtan insan barış içinde yaşayarak, dünyaya örnek teşkil edecek bir toplum modeli oluşmuştur. Bu toprakları vatanımız yapan kahraman atalarımızdan devraldığımız mirasın, omuzlarımıza yüklediği bu kutsal görev elbette ağırdır. Ancak bu kutlu vazifeyi yerine getirmek için ihtiyacımız olan cesaret ve ilham şanlı tarihimizde ve umudumuz olan gençlerimizde fazlasıyla mevcuttur" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç