Kocamaz, İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümünü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İstanbul’un Fethi’nin 565. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İstanbul’un fethinin bir hadiste de müjdelendiğini belirten Kocamaz, "İki kıtayı bir yakada buluşturan, görkemiyle uğruna nice krallıkların canhıraş savaştığı bu şehrin kaderi, alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa’nın ’Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir’ hadisi şerifiyle değişti" dedi.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle yeni bir tarih yazıldığını belirten Kocamaz, "İstanbul’un alınması sadece bir yerin fethedilmesiyle kazanılmış alelade bir zafer olmayıp, dünya tarihine ve medeniyetine yön vermiş bir hadisedir. Fethiyle çağ açıp, çağ kapatan bu güzide şehrin Türk yönetimi altına girmesiyle her inançtan insan barış içinde yaşayarak, dünyaya örnek teşkil edecek bir toplum modeli oluşmuştur. Bu toprakları vatanımız yapan kahraman atalarımızdan devraldığımız mirasın, omuzlarımıza yüklediği bu kutsal görev elbette ağırdır. Ancak bu kutlu vazifeyi yerine getirmek için ihtiyacımız olan cesaret ve ilham şanlı tarihimizde ve umudumuz olan gençlerimizde fazlasıyla mevcuttur" ifadelerini kullandı.