Kocamaz, "İstihdamın yarısı bizden yarısı Suriyeli vatandaşlardan"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, UNESCO ve Birleşmiş Milletler'in Mersin'de Suriyelilerin istihdamına yönelik başvuruda bulunduğunu belirterek, "Biz vatandaşa anlatamayız, kaç kişi çalışacaksa bunun yarısı bizim vatandaşlarımız, yarısı da ithal olsun demiştik. Teklifimiz kabul edildi. İstihdam edileceklerden yarısı bizim vatandaşımız olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 2. birleşimi, Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 14, komisyon raporlarına ait 23 ve gündem dışı 5 madde olmak üzere toplam 42 madde görüşüldü. Mecliste, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz, Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut Belediyelerinin 2019 Yılı Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

"Teklifimiz kabul edildi"

Mecliste, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği'nin Emeğe Destek Projesi kapsamında her türlü giderlerin taraflarınca karşılanarak 3 ay süre ile 15 Suriyeli sığınmacı ve 35 Türk vatandaşının Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği hizmet alanları dahilinde geçici destek elemanı olarak çalıştırılmasına yönelik ortak proje yürütülmesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Konu hakkındaki görüşlerini belirten Kocamaz, "UNESCO ve Birleşmiş Milletler Mersin'de Suriyelilerin istihdamına yönelik bize başvuruda bulunmuşlardı. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Mersin, Konya ve Ankara illerinde yaklaşık 30 bin Suriyeliyi çalıştırmak istediklerini söylemişlerdi. Bende o zaman bunu biz vatandaşa anlatamayız, eğer böyle bir şey olacaksa, kaç kişi çalışacaksa bunun yarısı bizim vatandaşlarımız, yarısı da ithal olsun demiştik. UNESCO ve Birleşmiş Milletler bizim teklifimizi kabul etti. Yani yarısı bizim vatandaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

"15 Suriyeli 35 Türk vatandaşı"

Mersin'de 50 kişinin belediye bünyesinde istihdam edileceğini kaydeden Kocamaz, "Bu proje kapsamında 15 Suriyeli, 35 Türk vatandaşı değişik hizmet alanlarında çalıştırılacak. UNESCO ödeyecek tamamını ve İŞKUR arayıcılığıyla ödeyecek. Bizlere sadece çalıştıracağınız yerlerde değerlendirin diyorlar. Bunların bir kısmını ilçe belediyelerinde değerlendirebiliriz. Bunlar vasıfsız işçi. Temizlik ve park bahçeler gibi yerlerde değerlendirilecek" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı İkinci Birleşimi, alınan kararların Mersin ve tüm ilçelerine hayırlı olması temennileri ile sona erdi.