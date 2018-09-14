Kocamaz, 'Kardeş Şehirler Birliği Daimi Onursal Başkanı' oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Malezya'da düzenlenen ‘Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'nda, 'Kardeş Şehirler Birliği Daimi Onursal Başkanı' seçildi.

Kocamaz, Malezya'da düzenlenen ‘Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'na katıldı. Malezya'nın Lankawi Adasında Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği forumu ile birlikte birliğin kuruluşu da resmiyet kazanmış oldu. Etkinlikte, Birlik Başkanı iki yıllığına İsviçre Belediyeler Birliği Başkanı Thomas Peter Binder olurken, Birliğin Genel Sekreteri olarak ise Türk Turizmci Hüseyin Baranel seçildi.

"Turizmin sosyal yaşamda bağlayıcı bir güç olduğunu biliyoruz"

Turizm zirvesinde konuşan Kocamaz, "Kilikya antik kentinin tarihi merkezi olan Mersin, Akdeniz Havzası'nın doğu kesimindeki konumu ve Orta Doğu'nun yanı sıra Kuzey Afrika'ya yakınlığı nedeniyle, her zaman diğer şehirlerle, sınırdaş komşuları veyahut diğer bölgelerdeki ülkelerle ve hatta diğer kıtalarda bulunan komşu ilişkilerinin öneminin farkında olmuştur. Geleneksel olarak Mersin, onu yönetenler ve yurttaşları güçlü dostluk bağlarıyla kenetlenmiş olan şehirlerin, kendi başlarına üretebileceklerinden çok daha fazlasını yapabilecekleri inancını paylaşır. Böylece vatandaşlarına ve aynı zamanda ziyaretçilerine, aksi hali mümkün olabileceğinden çok daha fazlasını sunuyor. Mersin'de turizmin sosyal yaşamda bağlayıcı bir güç olduğunu, dostluk, işbirliği ve müşterek yardımın, ortakları daha güçlü ve daha esnek bir hale getirdiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

"Kardeş şehirler arasındaki bağ ancak turizmle güçlenir"

Kardeş şehirler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin en önemli unsurunun turizm ve seyahat olduğunu belirten Kocamaz, bu sebepten dolayı Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'nin kuruluşunu başlattıklarını ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanından seçilmiş belediye başkanlarına, şehirlerimizin seçilmiş veya atanmış liderlerine ve yöneticilerine, ortak bir değer ve tutum için, dostluğun ve paylaşılan sosyal bir yaşamın, her gün yaşam enerjisiyle dolu olan ortaklıklarla mümkün olabileceğini belirtmek istiyorum. Tarih bize, kardeş şehirler arasındaki anlaşmaları sadece imzalamanın ve kutlamanın, bize beklenileni vermeyeceğini göstermiştir. Hayata geçirilmesi, liderlerin ve yöneticilerin ve hatta vatandaşların karşılıklı ziyaretleri ve temaslarıyla ancak mümkündür. Ben ve tüm dünyadaki meslektaşlarım, kardeş şehirlerarasındaki bağları kuvvetlendirmenin en önemli unsurunun turizm ve seyahat olduğu inancındayız. Bu sebepten dolayı Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'nin kuruluşunu başlattık" ifadelerini kullandı.

"Geleceği yerel politikacıların yaptıkları faaliyetler şekillendirir"

Dünyada terörizm ve bomba saldırıları da dahil olmak üzere 2015'ten bu yana pek çok olumsuz gelişme yaşandığını kaydeden Kocamaz, "Birlikte hareket etmenin, birlikte düşünmenin, birlikte çalışmanın ve son olarak birlikte karar vermenin daha da önemli olacağı inancındayım, çünkü belediyelerin kalıcı barış için birçok insanın hayal edebileceğinden çok daha fazlasını sunabileceğine inanıyorum. Dünya liderlerinin verdikleri bireysel kararlar değil, belediyelerin ve yerel politikacıların yaptıkları irili ufaklı faaliyetlerin toplamıdır aslında geleceği şekillendiren. En azından her zaman vatandaşlarımızı bir araya getirebilir, zor ve hatta şiddetli dönemlerde bile, kalıcı olan yakın dostluk ilişkileri kurmalarına yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Hiçbir şehir turizm olmadan ekonomik başarıya ulaşmaz"

Sorunlara çözüm bulmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışmaları gerektiğini vurgulayan Kocamaz, "Hepimiz paylaşmamız gereken tek bir dünyada yaşıyoruz, çünkü başka bir dünya yok. En azından şu anda gidebileceğimiz. Bu dünyayı, birbirimize yardım ederek, sorunlarımızı dinleyerek ve bu sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olarak, yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmek için, hep birlikte çalışmalıyız. Seyahat etmenin ve turizmin insanları buluşturmak ve birlikte çalışmalarını sağlamak için çok önemli bir araç olduğunu unutmamalıyız. Karşılıklı sorumluluk ilkesi çerçevesinde hareket ederek çalışırsak, fikrimize daha fazla destekçi çekebilir ve bu yeni derneği büyük bir başarı haline getirebiliriz. Ve şunu unutmamalıyız ki, bu sadece bir özgecilik eylemi değil, aynı zamanda tüm şehirlerimizin ekonomik başarıya ulaşmasının bir yoludur. Hiçbir şehir, hiçbir yer turizm olmadan ekonomik başarıya ve toplumsal refaha kavuşamaz" diye konuştu