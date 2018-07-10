Kocamaz: "Kenti adam etmek için radikal kararlar almalıyız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5 bin Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’yla ilgili muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kocamaz, 5 binlik planların kentin yıllardır büyük bir sorunu olduğunu kaydederek, kanayan bir yara haline gelen bu sorunu çözmek için bir adım attıklarını ve sonucunda da 1/5 binlik planları oluşturduklarını söyledi.

"Yoldan geçen adama itiraz et demişler"

1/5 bin Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın Mersin tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak gördüğünü belirten Kocamaz, "Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle çıkan bu plana belediye başkanları, meclis üyeleri maalesef göğüs geremediler. Siz değerli muhtarlarımız da yeterli bilgiye sahip olmadığınız için itirazlar başladı. Bazı muhtarlarımız bizzat itirazı teşvik etti. Maalesef 4 merkez ilçede bu plana 15 bin 600 küsur itiraz oldu. Bunun bin 300 tanesinin parsel numarası dahi yok. Yoldan geçen adama demişler ki itiraz et. O da gelmiş itiraz etmiş. Tabi bu itirazların bir kısmı matbu. Tabi bu itirazlar tasnif edildi. Ağırlıklı olarak dört konu öne çıkıyor. Bunlar, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan bölgeler, dere yatakları, yüksek gerilim hatları, ve özel proje alanları ve toplu konut alanlarıyla alakalı. Bir yer özel proje alanı yapıldı. Sanki orada belediye hemen gelecek, adamların evini başına yıkacak. Belediyenin böyle bir yetkisi de, gücü de yok. Bedelini ödemeden belediye yıkabilir mi? Belediyenin görevi planlamayı yapmak, o planlanan bölgede vatandaşımız da kendisi müteahhitlerle anlaşır, bir araya gelirler ve o bölge daha yaşanabilir, daha sağlıklı, kentleşme açısından da daha gelişmiş bir bölge haline gelir" dedi.

"Radikal kararlar almak zorundayız"

İtirazlarla alakalı komisyonların uzun süredir çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Kocamaz, "Tabi bu itirazlarla alakalı komisyonlar uzun süredir çalışıyor. Hatta biz mecliste bir ay daha uzattık. Tabi bu itirazlar olduğu zaman bizim yapacağımız iş bunları değerlendirmek ve bunların bir kısmını eski halinde bırakmak. Ama eğer bu kenti adam etmek istiyorsanız radikal kararlar almak mecburiyetindesiniz. Mersin merkezin yüzde 80’e yakın bir bölümü kentsel dönüşüm ihtiyaç gösteriyor. Dolayısıyla bu bölgelerde bu işi ötelerseniz bu imar planı da sizin istediğiniz şekilde olmaz. İçinize de sinmez" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turgut tarafından bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, katılım süreci, yoğunluk dağılımı, eski uygulama imar planları, ulaşım kararları, planlama alanı içerinde kalan dereler, itiraz sayılarının genel dağılımı ve itiraza konu alanlar hakkında bilgiler verildi, muhtarların soruları cevaplandı.