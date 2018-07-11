Biz 1/5000’lik planı yaparken mümkün olduğu kadar yeni çarpık yapılaşmaya izin vermeyelim düşüncesi ile bazı radikal kararlar almıştık. Zaten bir kenti adam etmek istiyorsanız, radikal kararlar alıp onu uygulamak mecburiyetindesiniz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 6 Şubat 2018 tarihinde oy birliği ile kabul edilen, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının, Mersin’in paydaşlarını bilgilendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, görevi devraldıklarında 1/100 binlik plandan başlayarak kentin anayasasını oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Göreve geldiklerinden bir ay sonra 1/100 binlik, 1/5 binlik ve Ulaşım Master Planı için ivedilikle çalışmaya başladıklarını kaydeden Kocamaz, “30 Mart 2014 yılında göreve talip olduk. ‘Gelin Mersin’i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim’ demiştik. O günden bu yana Mersin için verilecek önemli karalar için sizlerle istişare yapıyoruz. Bu toplantı yapılıncaya kadar, bu imar planı bugüne gelinceye kadar, özellikle 1/100 binlik planlarda birçok paydaşla bir araya gelindi ve herkesin fikir ve düşünceleri not edildi. Bir plan var. Plana 2 binin üzerinde itiraz var ama bunlar değerlendirilememiş. Dolayısıyla 1/100 binlik plan olmayınca diğer yapılacak alt planda maalesef hayata geçirilemiyor. Biz nisan ayının başında göreve geldik. Mayıs ayından itibaren bu çalışmaları başlattık. 1/100 binlik plan, Ulaşım Master Planı ve kentin en önemli sorunlarından taşkın suların deşarjı ile ilgili çalışmaları o günlerde başlattık. Zaman kaybı yaşanmasın diye 1/5000’lik planları da hemen ihale ettik” diye konuştu.

“Mersin’in yüzde seksene yakınında kentsel dönüşüm gerekiyor”

Planın ilçeler bazında tek tek değerlendirilerek sonrasında bir bütün olarak ele alındığını ifade eden Kocamaz, “Şöyle bir baktığınızda Mersin merkez ve diğer ilçelerimiz için yani Mersin’in yüzde 80’nine yakınında kentsel dönüşüm gerekiyor. Sağlıksız yapılar var. Biz bu planı yaparken mümkün olduğu kadar Mersin’de yeni çarpık yapılaşmaya izin vermeyelim düşüncesi ile bazı radikal kararlar almıştık. Zaten bir kenti adam etmek istiyorsanız, radikal kararlar alıp onu uygulamak mecburiyetindesiniz. Alınan radikal kararlarında kentin paydaşları tarafından sahiplenilmesi ve arkasında durulması gerekir. 1/5000’lik plan bakanlık tarafından onaylandı. Ama orada da birçok sorun yaşadık. Adınız Büyükşehir Belediyesi ama Mersin ile ilgili alınacak karalarda yetkiniz bir yere kadar. İmarla, kıyılarla, serbest bölge ile ilgili, organize sanayi bölgesi ile ilgili çok fazla yetkiniz yok. Dolayısıyla biz bu imar planını bir bütün olarak ortaya çıkarmakta zorlanıyoruz. Yine nükleer santralin olduğu bölge, stratejik bölge ilan edildi. Orada da Büyükşehir’in ve ilçe belediyelerinin hiçbir yetkisi yok. Dolayısıyla bunların arasında biz kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

1/5000’lik planın Büyükşehir Belediye Meclisinde bütün siyasi partilerin meclis üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandığını, ancak sonrasında itirazların başladığını hatırlatan Kocamaz, "Bu itirazların içinde öyle itirazlar var ki, arsası belli değil, parseli belli değil. Ama o ortam içerisinde insanlar gaza gelmiş. Bir matbu itiraz dilekçesi doldurup vermişler. 15 bin 600 civarında itiraz oluyor. Bu itirazlar özel proje alanlarında, kıyı kenar çizgisi, dere yatakları, yüksek gerilim hatlarının altındaki imarlar ile ilgili alanlarda yoğunlaşıyor. Bu kadar itiraz arkadaşlarımızın 3 ayını aldı. 3 aydır bu itirazları tek tek değerlendirdiler. Komisyondaki arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlarımız gördüler ki çoğu itirazlar birbirine benziyor. Bunları toplu değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Herkesin kendi beklentilerden ziyade, kentle ilgili beklentileri ön plana çıkarması gerekir”

Kentle ilgili yapılan planı sadece yerel yönetiminin değil, o kentin tümünün üstlenmesi gerektiğini söyleyen Kocamaz, şahsi meselelerin değil kentin geleceğinin ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti. Kocamaz, “Eğer siz, ’Şurada Ali’nin yeri var, burada Veli’nin yeri var’ mantığıyla yaklaşırsanız, o plan plan olmaz. Kim olursa olsun şahsıyla ilgili beklentilerden ziyade kentle ilgili beklentileri ön plana çıkarması gerekir. Bazı bölgelerde tartışmalar hala devam ediyor. Ben şahsen kentin geleceği ile ilgili bu tür konularda siyasi düşünceleri, şahsi düşünceleri bir kenara bırakıp, kent ortak paydasında birleşerek, kentin önünü açacak, geleceğe dönük, bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir Mersin bırakma adına herkesin elini taşın altına koymasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

“Kentin önünü açacak konularda herkesle uzlaşmaya varız”

Büyükşehir Belediye Meclisi içerisinde zaman zaman bazı tartışmaların olduğunu, ancak alınan kararlarda oy birliğine vardıklarını ifade eden Kocamaz, şöyle devam etti; "Kentin önünü açacak konularda biz herkesle uzlaşmaya varız. Bu kenti herkesle birlikte yönetmek istiyoruz. Herkesin de aynı şekilde bakmasını istiyoruz. Şahsi beklentileri bir kenara bırakıp, olaylara objektif yaklaşma alışkanlığını bu kentin insanına kazandırabilirsek her şey daha güzel olur. Mersin gerçekten ayrıntısı, farklılığı diğer illere göre daha çok olan bir şehir. Yeter ki bunun farkına varalım. Yeter ki birleşelim, müştereklerde bir araya gelelim. Ayrıntıları bir kenara bırakabilirsek, müştereklerimizin ne kadar çok olduğunun hep birlikte farkına varacağız. Biz bu kenti paydaşlarımızla geleceğe taşımak istiyoruz. Zaman zaman eleştiri alıyoruz. Ama inanın bu kadar açık, bu kadar şeffaf ve kentin bütün bileşenleri ile bir araya gelerek bütün konuları tartışan, ülkede bizim gösterdiğimiz hassasiyet çerçevesinde tartışan bir başka Büyükşehir Belediyesi de yok. Bu kent huzur, barış ve kardeşlik kenti. Bu hizmetler zaten olur. Bundan önemlisi bu barış ve huzur ortamını gelecek nesillere de taşıyabilmek.”

Toplantıda, Kocamaz’ın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Turgut tarafından katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.