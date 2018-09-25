Kocamaz: "Kimseye uzak durmadık, kimseye de başkasından yakın olmadık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye başkanlığı görevini bugüne kadar Allah rızası için yaptıklarını belirterek, "Bu süre boyunca kimseye uzak durmadık, kimseye de başkasından daha yakın olmadık" dedi.

Mersin'in Akdeniz ve Gülnar ilçeleri mahalle muhtarları Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kendi döneminde yaptığı çalışmalardan bahseden Kocamaz, görev süresi boyunca kimseyi ayırt etmediklerini kaydederek, her zaman bu ülkenin birliğinden beraberliğinden yana olduklarını söyledi. Kocamaz, "Bizim yaptığımız aslında belediye başkanlığından ziyade hamallık. Biz bu milletin hamalıyız. Belediye başkanlığı işini her zaman Allah rızası için yaptım. Kimseye uzak durmadık, kimseye de bir başkasından daha yakın durmadık. 25 yıldır hep bu anlayışla hareket ettik" ifadelerini kullandı.

"Yapılamaz denilen işleri yaptık"

Tarsus Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yapılamaz denileni yaptıklarını ve böylelikle kentin hiç görmediği hizmetlere kavuştuğunu belirten Kocamaz, "Mersin geneline baktığımızda, özellikle kırsal için söylüyorum, cumhuriyet tarihinden bu yana yapılamayan birçok iş bu dönemde yapılmış. Eskiden Özel İdare döneminde 300-500 metre yol yapılsa bayram ediyordu insanlar ama şimdi 30 kilometre yapılsa bayram etmiyor. Çünkü hizmeti gördü artık ve hep daha fazlasını istiyor. Böyle bir ortamda 4 buçuk yıl sizlerle beraber insanlarımıza hizmet vermeye çalıştık. Allah herkese nasip etsin, Allah kimseyi de itibardan düşürmesin" şeklinde konuştu.

"Ömrümüz mücadele ile geçmiş"

Mersinlilerin 30 Mart seçimleri öncesinde kendilerini tanımadıklarını ifade eden Kocamaz, "30 Mart'tan bu yana yapılan hizmetlerle bizi daha yakından tanıdılar ve sizin gibi gerçekten vatandaşlarımız bizi sahiplendi. Belki bugüne kadar vatandaşlarla direkt diyalog kurma imkanı olamamıştı. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Normalde büyükşehir belediye başkanlığı görevinin temsili bir görev olması lazım. Protokol görevi olması lazım. Avrupa'da hep böyle. Ama biz kendi içimizden gelen yapıyla, çocukluğumuzdan bu yana hep mücadele ile geçmiş ömrümüz. Bu işi de bir emanet olarak görüyoruz. Burada 1 milyon 800 bin insan yaşıyor ve bu insanların vebalini boynumuzda hissediyoruz. Boynumuzdaki ağırlık geçmiyor. Onun için de işimizi takip ediyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in ufkunu açtık"

2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri hizmetlerden söz eden Kocamaz, şu ifadeleri kullandı: "Biz isteriz ki hiç sıkıntı olmasın, hiçbir vatandaşımız üzülmesin, hiç bir vatandaşımızın burnu kanamasın. Bu kent çok yoğun göç almış. Demografik yapısı karmaşık ve kozmopolit bir yapıda. Önemli olan da bu kozmopolit yapıda barışı, hoşgörüyü, kardeşliği tesis etmek. Yaptığınız hizmetlerden herkesin gönül rahatlığıyla faydalanabilmesini sağlayabilmek. Hayatta küçük düşünmedim, hep büyük düşündüm. Küçüğü herkes yapar. Mersin'in ufkunu açtık. Mersin'i dünyaya açtık. Mersin geçmişte hayal edilmeyen durumlara geldi."