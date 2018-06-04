Kocamaz, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu

Kocamaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyen Başkan Kocamaz, hafta sonu iki ilçede 18 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek, sorunları yerinde inceleyen Kocamaz, “Bizler sizlerin destekleriyle 25. yıla giriyoruz” diye konuştu.

“Sizler gibi bu ülkenin gerçek sahiplerine inandık”

Ziyaretler esnasında vatandaşlarla sohbet eden Kocamaz, kente kazandırılan her hizmetin arkasında vatandaşların kendilerine verdiği destek olduğunu dile getirerek, hayal edilemeyen hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kocamaz, “Yıllardır siz bize destek verdiniz. Biz de sizlere hizmet vermeye çalıştık. Hiç kimsenin başını yere eğdirmedik. Üzerimize oyunlar oynandı, kumpaslar kuruldu ama sonuna kadar haykırdık. Haklılığımız ortaya çıktı. Sizler gibi bu ülkenin gerçek sahiplerine inandık. Biz sizlerin destekleriyle 25 yıla giriyoruz. Sizlerin destekleriyle dualarıyla kendi kentimize hizmet etmeye çalıştık. Sizleri çok şükür ki pişman etmedik. Dolayısıyla bize yetki verildiğinde neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Tarsus’ta hayal edilmeyen birçok şeyi başardık. Şimdi de Mersin’de bunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.