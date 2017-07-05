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05 Temmuz 2017 12:09

Kocamaz, Mersin halkını Kızkalesi Festivaline davet etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali’nin, Mersin’in dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sunacağını belirterek, Mersinlileri 7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale davet etti.

Kocamaz, Mersin halkını Kızkalesi Festivaline davet etti

05 Temmuz 2017 12:09


Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek 2. Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali’ne ilişkin yazılı bir açıklama yapan Başkan Kocamaz, Mersin’in deniz, kum, güneş, inanç, kongre, yayla, trekking, rafting, yamaç paraşütü, su sporları, kayak ve dağcılık gibi pek çok turizm çeşitliliğini sunabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Mersin’in turizm sektöründe hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kocamaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla sahillerimizi, tarihi ve turistik bölgelerimizi Mersin’e yakışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mersinimizi turizm kentleri arasında bir adım öne çıkarmak, turizm sektöründe öncü bir il yapmak istiyoruz. Kızkalesi Turizm Festivali’nin ilimizin turizm potansiyelinin tanıtımına ve Mersinimizin tüm dünyaya tanıtılması adına önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Üç gün sürecek festivalin Erdemli ilçemize, Mersin’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum ve tüm Mersin halkını bu festivale davet ediyorum” dedi.




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