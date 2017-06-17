Mutlaka bu kulübü yeniden diriltecek, yeniden ayağa kaldıracak yöneticilere ihtiyaç var” dedi.

Mersin spor camiası, Başkan Kocamaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nda düzenlenen iftar yemeğine, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karataş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi Başkanı Mesut Bilir, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Mersin Şube Başkanı Abuzer Bilen, Mersin İdmanyurdu (MİY) Kulüp Başkanı Mahmut Karak, Tarsus İdmanyurdu (TİY) Kulüp Başkanı Önder Ege ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

“Stat yine Mersinlileri bir araya getirecek bir mekana dönüşmeli”

Yemekte, oruçların açılmasının ardından konuşan Başkan Kocamaz, sporun bir kentte ortak payda oluşturduğunu ve insanları bir araya getirdiğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Mersin’deki tüm spor kulüplerine destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Kocamaz, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun durumuna da değindi. Kocamaz, “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Mersin’in geçmişinde ve sporunda çok önemli bir mekan olmuş, insanları buluşturmuş, birleştirmiş ve Mersinlilik ruhunun gelişmesine çok büyük katkılar sağlamış. Ama şimdi bu tesisin artık tarih sahnesinden silinmesiyle ilgili bir çalışma var. Biz de bu yerin, yine bu bölgenin insanlarını bir araya getirebilecek bir mekana dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Burasının Mersin’in bir meydanı olarak değerlendirilmesi, Mersin’in kalbinin yine burada atması için projeler hazırlıyoruz. Bu bölgenin Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesine yönelik TOKİ ile de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Kocamaz’dan Mersin İdmanyurdu eleştirisi

Mersin’in bir markası olan Mersin İdmanyurdu’nun içerisine düştüğü duruma üzüldüklerinin altını çizen Kocamaz, “Daha fazla kötüye gitmemesi gerekir. İnsanların birleşmesi, hem kentine hem de kentin ortak değeri olan Mersin İdmanyurdu’na sahip çıkması gerekir. Bizde laf üreten çok ama icraata gelinince ortaya çıkan da maalesef yok” diye konuştu.

Mersin İdmanyurdu Kulübü’ne gerçekten destek verebilecek ve kulübün yükünü hep birlikte ayağa kaldırabilecek ve yükü paylaşacak insanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Kocamaz, “Kulüp biz göreve geldiğimizde son hamlelerle o günün yönetimiyle birlikte Süper Lig’e yeniden dönmüştü. Ama arkasından gelen yönetimler bu kulübün geldiği noktada durmasıyla ilgili yeterli çabayı, gayreti gösteremediler ve maalesef geldiği yerin de altına yeniden döndü. Şu anda birleşmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Şu anda bu kulübün yükünü kaldırabilecek yöneticilere ihtiyacımız var. Sadece yönetimde isim olsun düşüncesiyle insanların orada yer alması yetmez. Mutlaka bu kulübü yeniden diriltecek, yeniden ayağa kaldıracak yöneticilere ihtiyaç var. Burada herkes işin kolayına sarılıyor. Yönetime gelen kim olursa olsun bütün ümidini Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Kulübü bu hale getirenler vebali kaldırmalı”

Mersin İdmanyurdu’nun şu anda sadece kaldığı tesislere borcunun 8 milyon liranın üzerinde olduğuna dikkat çeken Kocamaz, şunları söyledi: “Bunun yanında sahalardan dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne 5,5 milyon gibi bir borcu olduğu söyleniyor. Bunları da üst üste getirdiğiniz zaman gerçekten bu kulübü bu hale getirenlerin bu vebali kaldırması gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum. Yani ben kulüp yöneticisi olacağım ama herkes getirsin bana parayı versin, ben yöneteyim diye bir şey yok. Hiç kimse böyle bir taşın altına elini koyamaz. Oysa bizim bu taşın altına gövdesini koyacak insanlara ihtiyacımız var.”

“Bu kulübü hep birlikte ayağa kaldıralım”

Mersin İdmanyurdu’nu hep birlikte ayağa kaldırma çağrısı yapan Kocamaz, “Buradan tüm Mersin’e sesleniyorum, iş adamlarımıza sesleniyorum, siyasetçilerimize sesleniyorum, bu kente gönül veren sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum ve diyorum ki; gelin el ele verelim, bu kulübü hep birlikte ayağa kaldıralım. Gerçekten liyakatli, bu kulübe maddi kaynak sağlayabilecek yöneticileri getirelim ve bu kulüp tekrar hak ettiği yere gelsin. Bütün amatör futbol kulüplerimize de bu konuda görev düşüyor. Yıllardır Mersin’in yerlisi, Mersin’de büyüyen, gönlü Mersin için çarpan sporcular, futbolcular maalesef Mersin İdmanyurdu’nda çok fazla yer bulamadı. Takımın yarıdan fazlasının Mersin kökenli, Mersin doğumlu ya da ekmeğini buradan kazanan insanlardan, onların evlatlarından oluşmasıyla ancak bu kulüp daha fazla heyecan bulur, insanlar çok daha fazla sahiplenir ve Mersin’i en iyi şekilde de temsil etme imkanını yakalar” şeklinde konuştu.