Kocamaz, "Mersin Metrosu projesi tamamlanma aşamasında"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (MESİAD) düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. MESİAD Erhan Deniz Konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında iş insanları ile bir araya gelen Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Mersin iş dünyasının merak ettiği soruları da bu toplantıda yanıtlayan Kocamaz iş adamları ile karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Engin "Mersin hepimizin. MESİAD olarak da Mersin’e ve projelerine sahip çıkıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bize çok katkıları oldu. Kentin gündeminde olan Mersin’le ilgili merak edilenleri bugün burada başkanımıza soracağız" dedi.

"MESİAD birçok projeye öncülük yapıyor"

MESİAD’ın Mersin için önemli bir kuruluş olduğunu, Mersin’in ekonomisine önemli katkı sağlayan insanlardan oluştuğunu kaydeden Kocamaz, "Mersin’in ekonomisine yön veren kuruluşlardan bir tanesi. Özellikle de bağımsız, bağlantısız bir sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle kentin problemlerini geçmişten bu yana çok daha eğmeden, bükmeden ilgililere ileten bir kuruluş olması, birçok projeye öncülük yapmış ve yapıyor olması Mersin açısından önemli. Bugün de burada Mersin’in problemleri ve geleceğine yönelik bir toplantıda bir arada olmak bizim açımızdan da önemli" ifadelerini kullandı.

"Sorunların çözümü için istenen noktaya gelemedik"

Mersin’in özel bir şehir olduğunu ve Mersin’in problemlerinin çözülmesi konusunda istedikleri noktaya henüz gelemediklerini belirten Kocamaz, 13 ilçeye hizmet vermek zorunda olduklarını kırsal ve merkez ayrımı yapmaksızın sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını kaydetti. Mersin’in sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan imar planları ile ilgili sık sık sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldiklerini aktaran Kocamaz, "1/ 5 binlik planlardan önce 1/100 binlik planlar alelacele bakanlığa götürülmüş. Ama bu plan Mersin’in önünü açacak bir plan değildi. Biz göreve gelir gelmez bu problemlere el attık. 1/100 binlik planları hemen ihale ettik. Uzun bir süreç sonucunda bu plan meclisten geçti ve bakanlığın onayına sunuldu. Bakanlık da üzerinde çok ufak değişiklikler yapıldıktan sonra kabul etti. Bundan sonra esas 1/5 binlik planlarla ilgili çalışma başlattık. Bunun yanı sıra Ulaşım Master Planı çalışmalarını başlattık. Daha önce bu plan çalakalem yapılmış ve 10 ayda tamamlanmış. Biz göreve geldikten sonra bu planı ele aldık ve yeniden ihale ettik. Uzun görüşmeler neticesinde bu plan tamamlandı ve hafif raylı sistem yapılmasına yönelik karar çıktı" şeklide konuştu.

"Metro projesi tamamlanmak üzere"

Mersin’e kazandıracağı en önemli ve büyük projelerden birisi olan Mersin metrosunun proje detaylarını katılımcılarla paylaşan Kocamaz, “Bizim gönlümüzden Havaray geçti ama izin verilmedi. Daha sonra bakanlık belli bölgelerde yerin altına girilmesinin daha doğru olacağına karar verdi. Proje yeniden ele alındı. Proje şu an tamamlanmak üzere. Bu proje artık tamamı metro olacak şekilde yapılıyor. Tamamı yerin altından gidecek şekilde planlandı. Limanla ilgili sıkıntılarımız var. Kapasitesi yüzde yüzün üzerinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra biz Nükleer santralle ilgili konuyu Mersin’de sindirememişken, birde balık çiftlikleri sorunu ortaya çıktı" diye konuştu.