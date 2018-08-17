Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 1 ve komisyon raporlarına ait 21 olmak üzere toplam 22 madde görüşüldü.

"Belediye payları yüzde 30 kesildi"

Komisyonlardan ve birimlerden gelen konuların görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Kocamaz, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların, belediyeleri de etkilediği belirterek, "Son ay ülkenin ekonomik sıkıntılarından dolayı belediye payları yüzde 30 kesildi. Daha az gönderildi ve işin ilginç tarafı bu borçlarımıza da kesilmedi. Sadece ekonomik sıkıntıdan dolayı hükümet, ’size daha az pay göndereceğiz’ dedi. Dolayısıyla bu ay biz gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Zaten sıkıntı çekiyorduk ama krediler onaylanmıyor, paylarda böyle düşürüldüğü andan itibaren sadece bizim belediye değil, Türkiye genelinde belediyelerle iş yapan firmalar şu anda mağdur durumda. Tabi bunun üstüne dövizdeki bu neredeyse 2 buçuk katına çıkan bir oynama, firmaları, özellikle akaryakıt ve asfaltla ilgili firmaları perişan etmiş durumda. Dolar 3 buçuk lira iken akaryakıt 5 buçuk lira idi. Dolar 2 katına çıktı. Akaryakıt aynı rakamlarda dolaştığı için bize tedarik yapan firmalar dahi akaryakıt alamıyor. 3 günlük çekle bile akaryakıt alamıyorlar. Çünkü firmalar vermek istemiyor. Dolayısıyla peşin yatırsa dahi istediği akaryakıtın ancak yüzde 30’unu kendilerine verebileceklerini söylüyorlar. Hükümet bunlarla ilgili yeni bir düzenleme yapacak ama olan belediyelere olacak. Şu anda firmalar bizden sözleşmelerimizi iptal edin diye talepte bulunuyorlar. Bu işin altından kalkamayacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah hükümet bir an evvel bir çözüm bulur. Hepsinden önemlisi de bu dövizle ilgili yapılan manipülasyonlar bir an evvel sona erer. Bütün beklentimiz bu” dedi.

“Metroyla ilgili projemizin kabul edilmemesinden endişelerimiz var”

Hükümetin tasarrufa giderek yatırımları durdurmaya yönelik bir yola girdiği için Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin Metrosu Hat 1 Projesi’nin de kabul edilmemesinden kaynaklı endişeleri bulunduğunu kaydeden Kocamaz, “Bunun yanında dövizdeki oynamalar özellikle MESKİ için söylüyorum, yurt dışı kredilerle yapılan işlerin maliyeti, şu anda katlanmış durumda. Biz yurt dışından döviz olarak aldığımız için kredileri, döviz devam ediyor ama bizim paramızın değeri kaybolduğu için onun 2 katı borçlanmış oluyoruz. Biz vatandaştan döviz olarak toplayamayız. Yasal olarak TL şeklinde toplayacağız. Ama bu da belediyemizin borçlarını katlandıracak. Şimdi bir sürü projelerimiz var Ankara’dan onaylanacak. Ankara tasarrufa giderek, yatırımları durdurmaya yönelik bir yola girdiği için de projelerimizin kabul edilmesinden, özellikle metroyla ilgili projemizin kabul edilmesinden endişelerimiz var. Ama inşallah endişelerimiz boşa çıkar” ifadelerine yer verdi.

“Yeni plan vatandaşlarımız tarafından olumlu karşılandı”

1/5000’lik planların onaylanmaması veya iptal edilmesi yönünde halen bazı kişilerin uğraş gösterdiğini dile getiren Kocamaz, “Bazı çevreler 1/5000’lik planın onaylanmaması yönünde ya da yeniden iptal edilmesi yönünde bir gayret içerisine girdiler. Ama elimizdeki malzeme de bu. Ne yapalım yani? Mersin’de bu anlayışla hareket eden kerameti kendinden menkul bu şizofrenik tipler, bu işi yaptırmama gayreti içerisindeler. Şu ana kadar ilan ettiğimizden bu ana kadar 10 günde 150 civarında bir itiraz var. Belli ki bu yeni plan vatandaşlarımız tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşımız artık o tür provokasyonlara da girmiyor. Kendilerine de zaten SMS ile bu bilgiler ulaştırılmış oldu” diye konuştu.

“O bölgelerde müthiş bir yağma var”

Mersin’de balık çiftlikleriyle ilgili yeni bir spekülasyon başlatıldığını ve bunların özellikle Mersin Kent Konseyi’ne yapıldığını ifade eden Başkan Kocamaz, “Biz bu saldırıların ne için başlatıldığını biliyoruz. Yani birileri belki oralardan nemalanacaklar. Dolayısıyla kentin geleceği ile ilgili böylesine önemli bir konuda sadece kendi geleceklerini düşündükleri için ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Herkesin demokratik olarak görüşüne saygımız var ama bu olayı Mersin’in geleceğini kendi gelecekleri ile hiç kimse kıyaslamamalı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce bize yapılan ÇED’le ilgili 2 başvuruda da görüşümüzü olumsuz olarak belirttik. Ben yaklaşık 20 gün önce Bodrum’a gitmiştim ve özellikle bu balık çiftliklerini bizzat gidip yerinde inceledim. Hatta beni götüren motorun kaptanı eski yerle ilgili konuyu anlattı. Daha evvel bu balık çiftlikleri koyların içerisinde, kıyıya yakın yerlerdeydi. Daha sonra buralara çekildi dedi. Yeni çekildiği yerleri ben bizzat yerinde gördüm. Biraz daha açığa çekilmiş ama oradaki adalara yine yakın görünüyor. Belki o adalarda şimdilik yerleşim yok ama yine ileride ne olacağı belli olmaz. Yani o bölgelerde müthiş bir yağma var. Ormanlar kesiliyor ve turizm alanları yapılıyor.

Bunları da bizzat gidip yerinde gördüm ve gerçekten gelecek adına üzüldüm” şeklinde konuştu.

“Kıyılarımız heba edilmesin”

Başkan Kocamaz, son olarak turizm alanlarının istihdama katkısının balık çiftliklerinden çok daha fazla olacağını belirterek, "Eğer bu çiftlikler yapılacaksa, belki üretici ve yatırımcı için maliyeti biraz yüksek olur ama olabildiğince açığa yapılsın ve bu kıyılarımız heba edilmesin. Bir taraftan biz turizm alanları açmaya çalışıyoruz. Mersin’de turizmi canlandırmaya, istihdama katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama orada diyorlar ki, ’işte şu kadar adam çalışacak. 500 kişi çalışacak, 1000 kişi çalışacak.’ Ama turizm alanlarında kişi başına bir kişi çalışıyor. Dolayısıyla turizm alanlarının istihdama katkısı bu balık çiftliklerinden çok daha fazla olacaktır. Neticede demokratik bir ülkede yaşadığımızı düşünüyoruz. Gerekirse bununla ilgili yetkililerin Mersin’de bir referandum yaparak bu işi kabul edip etmediklerini halka sormaları gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Zaten Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu işe olumsuz baktığımızı ÇED raporlarına verdiğimiz cevaplarda belirtmişiz” dedi.