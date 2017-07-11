“Karayolları, Mezarlık Kavşağı’ndaki iki bat-çık için 4 Ağustos’ta ihale yapacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında Akbelen Bulvarı üzerinde Şehir Mezarlığı’nın alt ve üst kısmına yapılacak iki bat-çık projesi ile yaylalardaki su sıkıntısı da gündeme geldi. AK Partili Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Liman-Hal Kavşağı arasındaki yol çalışması çerçevesinde, MESKİ’nin deplase çalışmalarını ne zaman bitireceğine dair bilgi vermesini istedi. Karayolları’nın ayrıca Akbelen Bulvarı Mezarlık Kavşağı’nda iki tane bat-çık yapacağını dile getiren Yerlikaya, “Bununla ilgili 4 Ağustos’ta ihale yapılacak. Gecikme olmasın diye DSİ de devre dışı bırakıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü, hepsini kapsayan bir ihale yapıp bunları hızlı bir şekilde bitirmeyi düşünüyor. Orada da aynı şekilde deplase sorunu yaşayacağız. MESKİ bununla ilgili ne zaman ihaleye çıkar, ne zaman teslim eder?” diye sordu.

“Burada 8 ayımızı kaybettik”

Yerlikaya’ya yanıt veren Başkan Kocamaz, “Burada biz 8 ayımızı kaybettik. Sadece MESKİ’den kaynaklanan bir durum değil, Karayolları’ndan kaynaklanan bir durum da var burada. Ama MESKİ çalışmalarını sürdürüyor. Onunla ilgili ihaleler de yapıldı” diye konuştu.

Kocamaz’ın, çalışmalarla ilgili son durumu sorduğu MESKİ yetkilisi ise “Kanalizasyon ve yağmur suyu için Mezarlık 1 ve 2 Kavşağında Devlet Su İşleri’nin sulama kanalını da içine dahil ettiler, hepsini Karayolları aynı proje içerisinde yapacak. Biz sadece içme suyu hatlarının depsasesi ile ilgili çalışacağız. Ayrıca Karayolları’na teknik destek verme konusunda da hemfikiriz. Karayolları Bölge Müdürümüz ile de sürekli görüşüyoruz. MESKİ’nin içme suyu deplaseleriyle ilgili ihalesi 17 Temmuz’da yapılacak. Biz oradaki çalışmamızı iki ay gibi bir sürede tamamlayacağız. D 400 Karayolundaki Ahmet Taner Kışlalı Köprüsünde devam eden çalışmada da MESKİ iki ayda oradan çıkacak. Ancak, esas sıkıntı ATAŞ’ın bulunduğu bölgeden geçtiği hatların deplasesinde. Bunlar sanki MESKİ’nin hatlarıymış gibi yorumlanıyor. Bu hatların da deplase edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu işi bize bıraksaydınız bugün Mezarlık 1 kavşağının tamamlandığını herkes görecekti”

Daha sonra yeniden konuşan Kocamaz, Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüğünü kaydederek, şunları söyledi: “Karayolları Müdürüne de söyledim, ‘Bu işi bize bıraksaydınız Mezarlık 1 kavşağının tamamlandığını herkes görecekti’ dedim. 8 ay kaybettik. Maalesef devlette işler bizden çok daha ağır işliyor ve herkes de de buradaki kavşağı bizim yaptığımızı sanıyor. Hatta bana öyle mesajlar çekiliyor ki, ‘her tarafa birden el attınız şehrin trafiğini kilitlediniz’ gibi değerlendirmeler de oluyor. Ben de Bölge Müdüründen bunların bir an evvel yapılması için rica ettim. İnşallah ayın 4’ünde eğer ihale gerçekleşirse, itirazlar oluyor, ay sonunda başlayabileceklerini söyledi. Altı aylık sürede tamamlanacağını, Hal Kavşağı’nın olduğu bölgenin de en geç yılbaşında trafiğe açılacağını ifade etti.”

“Kim ne yapamıyorsa suç belediyenin. Böyle bir anlayış yerleşmiş”

Bir meclis üyesinin yaylarda yaşanan su sıkıntısını dile getirerek, sorunun çözülmesini istemesi üzerine ise yaylalarda en büyük sıkıntının yetersiz şebeke hatları olduğunu söyleyen Kocamaz, “Şebeke hatları eski nüfusa göre yapılmış. Nüfus arttıkça bunlar taşımıyor. Bunların tamamını bir anda değiştirme şansımız yok. Geçen yıl özellikle Cehennemdere bölgesinde pompaj istasyonlarını artırdık, biraz daha büyüttük, daha fazla su almak istedik ama bunlar kesin çözüm değil” şeklinde konuştu.

MESKİ yetkilisinin, yaylalarda özellikle hafta sonlarında 12 saat enerji kesintisi yapıldığını, bu nedenle de su veremediklerini dile getirdi. Bu kesintilerin basın bültenleriyle duyurulduğunu, ancak su veremediklerini ifade eden yetkili, bu durumu MESKİ’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitelerinden halka duyurduklarını belirtti.

Kocamaz, bunun üzerine bu duyuruları sadece internet sitelerinden kimsenin okumayacağını kaydederek, gerekirse o yaylalara pankart asılarak ilan edilmesini isteyerek, “Vatandaş da görsün. Şimdi herkes öğrenmiş vur abalıya. Kim ne yapamıyorsa suç belediyenin. Böyle bir anlayış yerleşmiş. Maalesef vatandaşımız da iyi bilgilendirilmediği için bunu bu şekilde değerlendiriyor” dedi.