Kocamaz, ’Müzeler Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, birçok medeniyetin kurulduğu önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Topraklarımızda yer alan tarihi eserler, geçmişten günümüze ulaşan, ait olduğu dönemin izlerini, kültürünü, yaşam tarzını yansıtan yegâne değerler, geçmişten geleceğe armağan niteliği taşıyan sanat eserleridir. Tarihi eserlerle yüzyıllar öncesine kadar gidip, yaşamları, dinleri, giyim şekillerini, şehirleşme özelliklerini görebilmekteyiz. Bu sebepledir ki, eski uygarlıklardan kalan her kalıtının bir değeri vardır" dedi.

Bu değerli eserleri, sergileme ve koruma bakımından müzelerin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kocamaz, "Müzeler, bir milletin ortak ve tarihi hafızasıdır. Müzeler, toplumu eğitmek ve hizmet etmek için oluşturulmuş en kalıcı kurumlardır. Geçmişe ait kültür, sanat, bilim yapıtlarını, tarihi eserleri ve doğa nesnelerini korumak, bunları toplumun hizmetine sunarak, gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakmak adına büyük önem taşır. Medeniyetler beşiği bilge Anadolu’yu, bilge deniz Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayan Mersinimiz, hazinelerden daha değerli doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla göz kamaştırmaktadır. Emsalsiz bir renkler, sesler, lezzetler ve değerler manzumesi olan, barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü haline gelen ilimiz, özenle koruduğumuz 10 bin yıllık kadim hatıralarıyla sadece bizlerin değil, tüm insanlığın ortak değeridir" diye konuştu.

Kocamaz, Mersin, sahip olduğu Mersin Arkeoloji Müzesi, Mersin Deniz Müzesi, Anamur Müzesi, Tarsus Müzesi gibi değerli müzeleri ve topraklarında barındırdığı birçok tarihi eserle adeta bir açık hava müzesi olduğunu da sözlerine ekledi.