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Kocamaz, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dün akşam saatlerinde Arslanköy yolunda kaza yapan otobüste yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.


Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 158 numaralı 33 R 4524 plakalı toplu taşıma otobüsü, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Yaylası'ndan şehir merkezine seyir halinde iken yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kaza yapmıştı. Kazada 20 yolcu yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştı.


Yaralıları hastanede ziyaret eden Kocamaz, vatandaşlara acil şifalar diledi.

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