Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 15:14

Kocamaz: "Oyunları bozmak için bayramları fırsata çevirmeliyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bayramların insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Üzerimize oynanan oyunları bozmak için her zamankinden çok daha fazla ve gayretle bu bayramları fırsata çevirme mecburiyetimiz var" dedi.

Kocamaz:

24 Ağustos 2018 15:14


Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Teşkilatı’nın Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kocamaz, partili, partisiz herkesin Kurban Bayramını kutladığını ve bayramın tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.



"Bayramlar insanları bir araya getiriyor"


Bayramların insanları bir araya getirdiğini ve kenetlenmesini sağladığını belirten Kocamaz, "Bizim töremizde, inancımızda hem milli bayramlarımız hem de dini bayramlarımız çok önemli günler. Dini bayramlarımız da bizi bir araya getiren, gönülleri coşturan, aynı duyguları paylaştıran çok özel günler. Aslında bu özel günleri bir iman tazeleme günleri olarak anabiliriz. Üzerimize oynanan oyunları bozmak için her zamankinden çok daha fazla ve gayretle bu bayramları fırsata çevirme mecburiyetimiz var. Sizlerle yıllardır bu yolları birlikte aşındırıyoruz. Aynı gaye etrafında birleşip, mücadele veriyoruz. Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte göndere çektiğimiz bayrağı aynı yerde tutmak için herkesi göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç