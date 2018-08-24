Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Teşkilatı’nın Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kocamaz, partili, partisiz herkesin Kurban Bayramını kutladığını ve bayramın tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Bayramlar insanları bir araya getiriyor"

Bayramların insanları bir araya getirdiğini ve kenetlenmesini sağladığını belirten Kocamaz, "Bizim töremizde, inancımızda hem milli bayramlarımız hem de dini bayramlarımız çok önemli günler. Dini bayramlarımız da bizi bir araya getiren, gönülleri coşturan, aynı duyguları paylaştıran çok özel günler. Aslında bu özel günleri bir iman tazeleme günleri olarak anabiliriz. Üzerimize oynanan oyunları bozmak için her zamankinden çok daha fazla ve gayretle bu bayramları fırsata çevirme mecburiyetimiz var. Sizlerle yıllardır bu yolları birlikte aşındırıyoruz. Aynı gaye etrafında birleşip, mücadele veriyoruz. Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte göndere çektiğimiz bayrağı aynı yerde tutmak için herkesi göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.