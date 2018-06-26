Kocamaz: "Plansız başarı saman alevi gibidir"

Uzun yıllar günübirlik politikalarla yönetilen Mersin’i dört yıl önce planlı kalkınma ile tanıştırdık. Yatırımlarımızı, hazırladığımız imar, ulaşım ve yağmur suyu ana planlarına uygun şekilde yaptık" dedi.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu İle Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışmasının toplantısı yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kocamaz’ın yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile proje jüri üyeleri katıldı. Burada konuşan Kocamaz, Mersin’in yeşiline yeşil, değerine değer katacak olan bu projenin, geleceğin Mersin’ini kurma yolundaki vizyoner çalışmalarının güzel bir örneğini oluşturacağını söyledi. Plansız başarının saman alevi gibi olduğunun altını çizen Kocamaz, "Sürdürülebilir kalkınmanın yolu planlamadan geçer. Uzun yıllar günübirlik politikalarla yönetilen Mersin’i dört yıl önce planlı kalkınma ile tanıştırdık. Yatırımlarımızı, hazırladığımız imar, ulaşım ve yağmur suyu ana planlarına uygun şekilde yaptık. Doğru yatırım ve hizmetler için Mersin’in imar anayasası olarak nitelendirdiğimiz 1/100 bin ölçekli il çevre düzeni planını tamamladık. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerimizin bütünlüklü 1/5 bin ölçekli revizyon nazım imar planı çalışmalarına başladık. Hemen her yağışta büyük sorunlar oluşturan yağmur sularını kontrol altına almak için ilimizin 2050 yılına kadar ihtiyacına cevap verecek yağmur suyu master planımızı hazırladık. 2030 yılını öngörerek hazırladığımız ulaşım master planımıza uygun hamleler yaparak kronikleşmiş trafik sorununa köklü çözümler üretmeye başladık. Bu kapsamda 14 milyon lira yatırımla tulumba, 19 milyon lira yatırımla demokrasi, 20 milyon 500 bin liralık yatırımla egemenlik kavşaklarını hizmete açtık. Bakanlıkça onaylanan Hafif Raylı Sistem Projemizin proje ihalesini gerçekleştirdik. 2018 yılı bitmeden yapım ihalesini gerçekleştirmeyi amaçladığımız bu projemizi Allah’ın izniyle 2021 yılında halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"62 proje başvurusu yapıldı"

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Projesi’nin Mersin’in değerine değer katacak bir vizyon projesi olduğuna vurgu yapan Kocamaz, "Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirirken ülkemizin bu alanda yetişmiş bütün birikimlerinden yararlanmak istedik. Bunun en doğru yolu ulusal çapta bir ’Fikir Projesi Yarışması’ açmaktı. 2017 Aralık ayında ortaya çıkan bu fikir üzerinde 3 aylık bir hazırlık dönemi geçirdik. Konuyu enin boyuna değerlendirdik, yarışmanın içerik ve belgelerini hazırladık. Şehir planlaması, mimarlık ve peyzaj alanlarında ülkemizin sayılı uzmanlarından oluşan bir jüri ile yola çıktık. 2 Mart 2018 günü ilk kez toplanan jürimiz, projenin uygulanacağı alanı inceleyerek yarışma şartnamesine son halini verdi. Şartnamemiz 26 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak bütün Türkiye’ye ilan edildi. Böylesine prestijli bir projede yer almak isteyen uzmanlar arasında büyük heyecana sebep olan yarışmaya 62 proje başvurusu yapıldı. Jürimizin bugünden itibaren değerlendirmeye alacağı projeler arasından beş eşdeğer ödül belirlenecek, her bir ödül için 50 bin lira ödenecektir. 62 projenin tamamı, sonuçların açıklanmasının ardından yarışmanın resmi web sitesinde yayımlanacaktır. Bütün projelerin yer alacağı sergi ve kolokyumunun yeri ve tarihi ise sonuçlarla aynı gün kamuoyuna duyurulacaktır. Halka açık ve ücretsiz serginin sadece ilimizde değil ülke genelinde heyecan uyandıracağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Tevfik Sırrı Gür Stadyumu projenin önemli odak noktalarından biridir"

Projeyi Büyükşehir Belediye Meclisinde çeşitli yönleriyle ele aldıklarının ifade eden Kocamaz, "Jürimizin çalışmaları ve Büyükşehir Belediye Meclisimizdeki görüşmeler ışığında ifade etmek isteriz ki, projenin uygulanacağı alan, onaylı imar planı kararlarına pek çok kez konu olmuştur. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan uygulamalar beklentileri karşılamamıştır. Bir başka ifadeyle alanın yakın çevre ve kent bütünü ile ilişkileri başarılı bir şekilde kurgulanamamıştır. Alanın kendi içindeki planlama, tasarım ve işlevlendirme çözümlerinin de yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı günümüzde proje alanının bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gereği ortaya çıkmıştır. Alanın kente katılması, kent kimliğini zenginleştirmesi, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların halkımızın kullanımına sunulması, özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi yarışmanın ana amacı olmuştur. 77.7 hektar büyüklüğe sahip yarışma alanı farklı işlevlere konu olan alt alanları içermektedir. Kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı yarışma alanını ikiye bölmektedir. Kuzeyde Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Müftü Deresi’nin sonlanmaya başladığı bölüm, askeri alanlar, doğal ve tarihi sit alanı, Çamlıbel semtinin Atatürk Caddesi güneyinde kalan parçası ile Cumhuriyet Meydanı bulunmaktadır. Güneydeki kıyı bandında ise askeri alanlar, deniz feneri, MESKİ arıtma tesisi, Balıkçı Barınağı, lunapark, rekreasyon alanı, kruvaziyer liman bölgesi, sahil parkının bir kısmı ve Müftü Deresi’nin denizle buluştuğu alan yer almaktadır. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu projenin önemli odak noktalarından biridir. Stadyum ve çevresindeki 6 hektarlık alan, geçmişten bu yana bir toplanma ve buluşma noktası olagelmiştir. Bu gerçekten yola çıkarak Stadyum ve çevresinde, Müftü Deresi ve kıyı ile bütünleşik bir kamusal meydan oluşturulması öngörülmektedir. Alanın mülkiyet sahibi olan TOKİ ile Büyükşehir Belediyemiz arasındaki görüşmeler devam etmektedir. Yarışma katılımcılarından istediğimiz bir başka detaylı çalışma alanı Çamlıbel Limanıdır. Bölge, güneyindeki lunapark ve Aquapark alanı ile bütünleşik bir rekreasyon alanı olarak değerlendirilecektir. Balıkçı Barınağı mevcut işlevini sürdürecektir" şeklinde konuştu.

Projenin özelliklerini de sıralayan Kocamaz, "Proje tarihi ve doğal yapıyla uyumlu, koruma-kullanma dengesini gözeten, kent belleğine duyarlı özgün bir tasarım olmalıdır. Yarışma alanı bütününe yönelik temel stratejiler belirlenmeli, bu stratejileri destekleyecek tasarım ve fikirler kurgulanmalıdır. Kent kimliğine katkı sağlayacak, farklı yaş gruplarındaki kullanıcı ihtiyaçlarını gözeten özgün rekreasyon alanları tasarlanmalıdır. Sosyal hayatı zenginleştirecek, sosyal ilişkilerin kurulmasına imkan tanıyacak kamusal alanlar ortaya çıkarılmalıdır. Ulaşım sisteminde yer alacak araç, otopark, yaya, bisiklet gibi farklı ulaşım türleri uyumlu bir şekilde kurgulanmalıdır. Tüm işlevlerde engelsiz Mersin’e yakışır düzenlemeler yapılmalı, engelli bireylerimizin ulaşımına imkan sağlanmalıdır. Kıyı şeridinde bulunan ve kent içerisinde kalmış olan nadir kumsal alanlar arasında kent-deniz ilişkisi kurulmalıdır. Alandaki mevcut ağaçlar olabildiğince gözetilmelidir. Hiçbir detayın atlanmadığı bu özelliklerin tamamı, başvurusu alınan 62 projenin değerlendirilmesi aşamasındaki temel kriterimiz olacaktır" dedi.