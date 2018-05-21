Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 12:34

Kocamaz: "Ramazan’ın hazzından ve bereketinden hep birlikte faydalanıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ramazan ayının 5.

Kocamaz:

21 Mayıs 2018 12:34

gününde orucunu, Erdemlili vatandaşlarla birlikte açtı.


İftar öncesi Devlet Bahçeli Meydanını dolduran binlerce kişiye seslenen Başkan Kocamaz, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Özellikle İslam âlemi üzerine oynanan oyunların açık seçik en son hedefinin Türkiye’yi gösterdiği dönemde bu Ramazanların hepimiz için birlik ve beraberlik açısından çok büyük önemi var” dedi.


Mersin’de Ramazan ruhunu yeniden canlandırdıklarını söyleyen Kocamaz, “İftarlar insanları bir araya getiriyor ve kaynaşmalarına vesile oluyor ve Ramazan’ın hazzından, hikmetinden, bereketinden hep birlikte faydalanmış oluyoruz. Tok açın halinden anlıyor. İnsanlar arasında ayrım ortadan kalkıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlere fırsat vermesin diyorum. Bu ülkenin tarih boyunca karşısında olmuş, Türk milletini tarih sayfasından silmek isteyen hainlere de fırsat vermesin diyorum. İnşallah Ramazan Bayramı’nda da aynı coşku, hoşgörü ve aynı birliktelikle buluşmak üzere” diye konuştu.


Ramazan etkinliklerinin beşinci gününde Devlet Bahçeli Meydanını dolduran binlerce Erdemlili vatandaşla selamlaşan Başkan Kocamaz ilgiyle karşılandı. Okunan ezan ve Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu’nun duaları ile oruçlarını açan vatandaşlar, kardeşliğin ve paylaşmanın doruğa tırmandığı Ramazan ayında aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında Yunus Emre’yi canlandırarak tasavvufi şiirler seslendiren Sezai Yeşilyurt ve ardından sahne alan Aşık Sefai ve Kaya Kuzucu’nun verdiği konser ile Erdemli sakinleri güzel bir Ramazan akşamı yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç