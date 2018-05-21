gününde orucunu, Erdemlili vatandaşlarla birlikte açtı.

İftar öncesi Devlet Bahçeli Meydanını dolduran binlerce kişiye seslenen Başkan Kocamaz, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Özellikle İslam âlemi üzerine oynanan oyunların açık seçik en son hedefinin Türkiye’yi gösterdiği dönemde bu Ramazanların hepimiz için birlik ve beraberlik açısından çok büyük önemi var” dedi.

Mersin’de Ramazan ruhunu yeniden canlandırdıklarını söyleyen Kocamaz, “İftarlar insanları bir araya getiriyor ve kaynaşmalarına vesile oluyor ve Ramazan’ın hazzından, hikmetinden, bereketinden hep birlikte faydalanmış oluyoruz. Tok açın halinden anlıyor. İnsanlar arasında ayrım ortadan kalkıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlere fırsat vermesin diyorum. Bu ülkenin tarih boyunca karşısında olmuş, Türk milletini tarih sayfasından silmek isteyen hainlere de fırsat vermesin diyorum. İnşallah Ramazan Bayramı’nda da aynı coşku, hoşgörü ve aynı birliktelikle buluşmak üzere” diye konuştu.

Ramazan etkinliklerinin beşinci gününde Devlet Bahçeli Meydanını dolduran binlerce Erdemlili vatandaşla selamlaşan Başkan Kocamaz ilgiyle karşılandı. Okunan ezan ve Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu’nun duaları ile oruçlarını açan vatandaşlar, kardeşliğin ve paylaşmanın doruğa tırmandığı Ramazan ayında aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında Yunus Emre’yi canlandırarak tasavvufi şiirler seslendiren Sezai Yeşilyurt ve ardından sahne alan Aşık Sefai ve Kaya Kuzucu’nun verdiği konser ile Erdemli sakinleri güzel bir Ramazan akşamı yaşadı.