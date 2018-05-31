Kocamaz: "Şehir Hastanesine devamlı surette ulaşım sağlanıyor”

Kocamaz, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Mersin Şehir Hastanesi’ne ulaşım sorununun yaşandığı ve sorumlusu olarak Büyükşehir Belediyesi’nin gösterilmeye çalışıldığı haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana Mersin’de ulaşım sorunu oluşturmaya değil, ulaşım problemlerini çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kocamaz, iddia edildiği gibi Şehir Hastanesine ulaşım konusunda her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Kocamaz, “Şehir Hastanesine ulaşım konusunda yapılan haberlerde sanki oraya hiç araç gitmiyormuş, insanlara zulüm yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Birkaç dolmuşçunun yorumuna göre insanları adeta birbirine kırdırmaya çalışıyorlar” dedi.

Şehir Hastanesinin hizmete girmesinden bu yana bölgede ulaşım anlamında bir kaos yaşanmaması adına bir takım önlemler aldıklarını ifade eden Kocamaz, “Mersin Şehir Hastanesi’nin açıldığı günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak o bölgede bir kaos yaşanmaması için dolmuşların ve minibüslerin oraya gitmesini istemedik. Bunun yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz ring seferleri koyduk. Akabinde Mersin Üniversitesi ile birlikte ulaşım güzergâhları ile ilgili çalışma neticesinde Mersin’in her bölgesinden oraya belediye otobüslerinin hastanenin kapısına kadar varması için yeni bir güzergâh düzenlemesi yapıldı" diye konuştu.

Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberlerin bilinçli olarak, belli bir senaryo çerçevesinde yürütüldüğünü dile getiren Başkan Kocamaz, “O haberlerde görülüyor ki çarpıtılmış. Bazı toplu taşımacıların yönlendirilmesiyle olay çok daha farklı noktalara çekildi. Tabi ki seçim öncesi süreçte bunları bekliyorduk. Oluşturulan bu ’Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olanlar belki direk bize saldıramıyorlar ama bu yollardan böyle bir senaryo yürütmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki bu senaryo da boşa çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Mersin Şehir Hastanesi’ne 8 ayrı hat ile ulaşım sağlanıyor

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mersin’in her bölgesinden Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlanmasının mümkün olduğu belirtildi. Açıklamada, kentin farklı bölgelerinden hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüslerinin 8 ayrı hat ile Şehir Hastanesi seferlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.